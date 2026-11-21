قلب بني ياس، تأخره أمام ضيفه النصر، بهدف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2-1 في المباراة التي جمعتهما السبت على ملعب استاد بني ياس، لحساب الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، وهو الانتصار الأول للسماوي في المسابقة هذا الموسم، ليتقدم خطوة في جدول الترتيب إلى المركز الثالث عشر رافعا رصيده إلى 5 نقاط، بينما تجمد رصيد النصر عند 11 نقطة في المركز السابع.

وكان النصر افتتح التسجيل أولا عبر لاعبه رامون ميريز «ق 45+1»، قبل أن ينتفض بني ياس في الشوط الثاني ويسجل هدفين متتاليين عن طريق يوسفو نيكتيه « ق 64» والحسن كوروما « ق 70»

أنهى النصر الشوط الأول متقدما بهدف دون رد، جاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، برأسية رامون بيريز، التى تابع بها كرة ارتدت من القائم إثر تسديدة قوية أطلقها زميله كيفين أرديلا، وقدم الفريقان في هذا الشوط أداء فني متوسط المستوى غلب عليه التحفظ الدفاعي مع أفضلية للعميد النصراوي الذي أظهر لاعبوه رغبة أكبر في الوصول إلى المرمى وأهدروا فرص محققة في مناسبات عدة، في حين بدا بني ياس متراجعا ومعتمدا على هجمات مرتدة نادرة لكنها لم تخل من الخطورة على مرمى النصر،بيد أنها افتقرت إلى اللمسة الأخيرة والترجمة المثالية داخل الشباك، فيما كاد النصر أن يعزز تقدمه بهدف ثاني في اللحظة الاخيرة قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنا انتهاء النصف الأول من اللقاء.

مع بداية الشوط الثاني كاد النصر أن يعزز تقدمه بهدف ثان بعد أن أطلق مهدي قايدي تسديدة قوية من مسافة قريبة تصدى لها حارس بني ياس فهد الظنحاني، وأبعدها إلى ركنية، ورغم أفضلية النصر الهحومية إلا أن بني ياس استفاد من هجمة مرتدة ليعادل النتيجة عن طريق نيكتيه الذي استغل ارتباك وزحمة أمام المرمى وسدد الكرة في سقف المرمى، قبل أن يضيف الحسن كوروما هدفا ثانيا بتسديدة زاحفة، وتعدد محاولات النصر للعودة إلى المباراة لكن بني ياس، حافظ على تقدمه ومضى ليفوز بهدفين مقابل هدف.