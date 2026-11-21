استعاد منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية نغمة الانتصارات الآسيوية، بعدما تغلب على نظيره الأوزبكي 3-1، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا 2026 المقامة في تايلاند، محققاً أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

سجل ثلاثية «الأبيض» راشد يعقوب وعبدالله البلوشي وراشد علي في الدقائق 15 و25 و31، فيما أحرز ماماشاريف حليموف هدف أوزبكستان الوحيد في الدقيقة 34.

جاء الفوز ليعوض المنتخب الإماراتي خسارته في الجولة الأولى أمام السعودية بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل، فيما بقي منتخب أوزبكستان دون رصيد، عقب خسارته الثانية، بعدما استهل مشواره بالسقوط أمام عُمان 0-9.

فرض المنتخب الإماراتي أفضليته منذ البداية، من خلال الانتشار الجيد والتحركات الهجومية، لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي أوزبكي حال دون الوصول إلى الشباك خلال الشوط الأول.

نجح «الأبيض» في ترجمة تفوقه مع بداية الشوط الثاني، عندما استقبل راشد يعقوب تمريرة عرضية من عبدالله البلوشي، وأسكن الكرة الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة 15.

واصل المنتخب الإماراتي ضغطه في الشوط الثالث، ليعزز عبدالله البلوشي التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 25، بعدما أطلق تسديدة أرضية من الجهة اليسرى استقرت داخل المرمى.

لم يتوقف المد الهجومي الإماراتي، إذ ارتقى راشد علي لكرة سددها عباس علي، وحولها برأسه إلى الشباك، مسجلاً الهدف الثالث في الدقيقة 31.

قلص المنتخب الأوزبكي الفارق في الدقيقة 34، عبر ماماشاريف حليموف من ركلة حرة مباشرة، لكن المنتخب الإماراتي حافظ على تقدمه خلال الدقائق المتبقية، ليخرج بانتصار مستحق بنتيجة 3-1.

يلتقي منتخب الإمارات مع نظيره العُماني الاثنين المقبل، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، فيما يواجه المنتخب السعودي نظيره الأوزبكي.

وتشهد المجموعة منافسة على بطاقتي التأهل إلى ربع النهائي، حيث يصعد أول وثاني كل مجموعة، إلى جانب أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث في المجموعات الثلاث.