أكد يوت فيليكس فانس، لاعب شباب الأهلي، أن فريقه يتطلع بقوة إلى التتويج بأول ألقاب الموسم الحالي، عندما يلتقي العين يوم 29 نوفمبر الجاري، على استاد محمد بن زايد، في مواجهة مرتقبة على كأس سوبر إعمار، مشدداً على أن "الفرسان" يدخلون المباراة بطموح كبير ورغبة واضحة في حصد الكأس وإضافة لقب جديد إلى خزائن النادي.

وأوضح فانس أن الرغبة في الفوز والتتويج تمثل هدفاً مشروعاً لشباب الأهلي، في ظل ما يمتلكه الفريق من إمكانات وطموحات، مؤكداً أن المواجهة لن تكون سهلة أمام منافس قوي بحجم العين، وأن حظوظ الفريقين متساوية في المنافسة على اللقب، ما يجعل تفاصيل المباراة والتركيز داخل الملعب من العوامل الحاسمة في تحديد هوية البطل.

وأشار لاعب شباب الأهلي إلى أن مباريات الكؤوس تختلف بطبيعتها عن مواجهات الدوري، إذ لا مجال فيها للتعويض، وهو ما يتطلب استعداداً خاصاً وتركيزاً عالياً طوال دقائق اللقاء، مع ضرورة استثمار الفرص المتاحة وتجنب الأخطاء التي قد تؤثر في نتيجة المواجهة.

وعلى صعيد منافسات دوري أدنوك للمحترفين، أعرب فانس عن سعادته بالفوز الذي حققه شباب الأهلي على ضيفه عجمان 3-1، ضمن الجولة التاسعة، معتبراً أن الانتصار جاء أمام منافس قدم مباراة قوية، وجعل المواجهة تتسم بالصعوبة والندية، خصوصاً في ظل رغبة الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط الثلاث.

وأضاف أن الفوز يمثل خطوة مهمة في مشوار الفريق بالدوري، لكنه شدد على ضرورة مواصلة العمل والتركيز، وعدم الاكتفاء بما تحقق، في ظل المنافسة القوية بين الفرق على المراكز المتقدمة، مؤكداً أن الهدف الأساسي لشباب الأهلي يتمثل في جمع أكبر عدد ممكن من النقاط في جميع المباريات، وعدم التفريط في أي فرصة لتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

ولفت إلى أن المحافظة على نسق الانتصارات تتطلب جهداً جماعياً والتزاماً من جميع اللاعبين، سواء داخل الملعب أو خارجه، إلى جانب التعامل مع كل مباراة باعتبارها محطة مهمة في مشوار الفريق، بصرف النظر عن اسم المنافس أو موقعه في جدول الدوري.

وفي سياق آخر، تحدث فانس بإيجابية عن تجربته الاحترافية مع شباب الأهلي، مؤكداً سعادته بالوجود ضمن صفوف "الفرسان"، وبالأجواء التي يعيشها منذ انضمامه إلى الفريق، مشيراً إلى أن تجربته في دبي تمنحه شعوراً بالراحة والاستقرار، سواء على المستوى الرياضي أو الشخصي.

وأكد أن الحياة في دبي والتعامل داخل النادي، إلى جانب الأجواء المحيطة بالفريق، جعلته يشعر بأنه اتخذ القرار الصحيح بخوض هذه التجربة الاحترافية، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة تقديم أفضل ما لديه، والمساهمة في تحقيق طموحات شباب الأهلي، والمنافسة على الألقاب خلال الموسم الحالي.

واختتم فانس حديثه بالتأكيد على أن طموح اللاعبين لا يقتصر على تحقيق الانتصارات في مباريات الدوري، بل يمتد إلى حصد البطولات وإسعاد جماهير النادي، معتبراً أن مواجهة العين على كأس سوبر إعمار تمثل فرصة مهمة لبدء رحلة التتويج هذا الموسم، وترجمة طموحات الفريق إلى إنجاز على أرض الملعب.