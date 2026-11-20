حقق شباب الأهلي فوزاً ثميناً على ضيفه عجمان بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد راشد، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليحصد «الفرسان» ثلاث نقاط غالية رفع بها رصيده إلى 16 نقطة، ويصعد إلى المركز الرابع، فيما تجمّد رصيد عجمان عند 10 نقاط في المركز الثامن.

وسجّل يوري سيزار وغويلهرم بالا وجانواه ماركيلو أهداف شباب الأهلي في الدقائق 15 و27 و90+7، وأحرز ليذييري سيلفا هدف عجمان في الدقيقة 72 من عمر المباراة، التي شهدت طرد لاعب شباب الأهلي، سيرجيو جارسيا، في الدقيقة 66، ولاعب عجمان جوبسون سانتوس في الدقيقة 90+3.

جاءت البداية متوازنة بين الفريقين، قبل أن ينجح شباب الأهلي في افتتاح التسجيل بالدقيقة 15، عندما ترجم يوري سيزار تمريرة جميلة من ماتيوس ليما إلى هدف أول.

ورد عجمان بمحاولة خطيرة لإدراك التعادل، بعدما ارتقى وليد أزارو لكرة رأسية في الدقيقة 19، لكن العارضة وقفت أمام محاولته وأنقذت مرمى شباب الأهلي.

وعزز غويلهرم بالا تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني في الدقيقة 27، مستغلاً خطأ مدافع عجمان جوكو زايكوف، ليخطف الكرة وينفرد بالمرمى ويهز الشباك.

وشهدت الدقيقة 36 إلغاء هدفاً لشباب الأهلي سجله ماتيوس ليما، بعدما تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد، وأكدت وجود لمسة يد على اللاعب قبل تسجيل الهدف، لينتهي الشوط الأول بتقدم «الفرسان» بهدفين دون رد.

وبدأ عجمان الشوط الثاني بضغط هجومي مكثف، بحثاً عن تقليص الفارق والعودة إلى أجواء المباراة، وكاد يحقق مبتغاه في الدقيقة 58، عندما أطلق جوبسون سانتوس تسديدة قوية ارتدت من قائم مرمى شباب الأهلي، لتضيع فرصة ثمينة على الضيوف.

وتعقدت مهمة شباب الأهلي في الدقيقة 66، بعدما أكمل المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد لاعبه سيرجيو جارسيا ببطاقة حمراء مباشرة، نتيجة تدخله القوي على قدم أحد لاعبي عجمان، واستغل عجمان النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض، ونجح ليذييري سيلفا في تقليص الفارق بتسجيل هدف في الدقيقة 72.

وأشعل هدف «البركان» الدقائق المتبقية من المواجهة، بعدما منح الضيوف أملاً في العودة إلى المباراة، وطرد بديل عجمان جوبسون سانتوس بالإنذار الثاني في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع.

وأنهى شباب الأهلي المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 7 من الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق جانواه ماركيلو، ليحصد «الفرسان» نقاط المباراة كاملة.