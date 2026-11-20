عزز العربي صدارته لدوري الدرجة الأولى إثر فوزه العريض على الجزيرة الحمراء 4-1، في المباراة التي أقيمت ضمن الأسبوع العاشر من المسابقة، ليرفع الفريق رصيده إلى 22 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الإمارات الوصيف بـ18 نقطة، فيما بقي الجزيرة الحمراء برصيد 9 نقاط في المركز الحادي عشر.

أحرز أهداف العربي، ياسين بن طيب «هاتريك» وشيخ تيميتى في الدقائق 10، 14، 45+2، و79، بينما أحرز للجزيرة الحمراء كيفين سونا 59.

وفي مباراة ثانية، تمكن الذيد من حسم مباراة الديربي أمام مضيفه الحمرية، بعد الفوز عليه بهدف اللاعب غريغوري روشا، الذي جاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، ليصعد الذيد إلى المركز الثالث برصيد 16 نقطة، وتجمّد الحمرية عند 14 نقطة في المركز الثامن.

واستعاد بالم سيتي نغمة الانتصارات، بعدما تمكن من تحقيق فوز صعب على سيتي بنتيجة 2-1، إذ تقدم بالم بهدفي السبق عن طريق كل من منصور سعيد وأليخاندرميليرو 23، و36 وأحرز يتيمة سيتي أندرسون سالفيانو 65، ليرفع بالم رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس، وبقى سيتي بأربع نقاط في المركز قبل الأخير.

وتتواصل منافسات الجولة، غداً السبت، بإقامة مباراتين، حيث يلتقي دبا الحصن مع جاره دبا الفجيرة، في مواجهة تحمل طابعاً تنافسياً خاصاً، فيما يستضيف فورت فيرتوس فريق غلف يونايتد، في لقاء يتطلع خلاله الطرفان إلى حصد النقاط الثلاث ومواصلة تحسين موقعهما في جدول المسابقة.

ويسدل الستار على مواجهات الأسبوع العاشر، بعد غد الأحد، بإقامة مباراتين، تتصدرهما «ديربي» إمارة الفجيرة التي تجمع بين الفجيرة بالعروبة، فيما يستقبل الإمارات فريق الاتفاق.