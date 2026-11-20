أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية اليوم الجمعة، موافقتها الرسمية على تعديل ملعب المواجهة المرتقبة التي تجمع بين نادي الوحدة ومضيفه يونايتد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري أدنوك للمحترفين.

وبحسب القرار الجديد، تقرر نقل المباراة لتُقام على أرضية استاد راشد في إمارة دبي، وذلك بدلاً من استاد كلباء الذي كان محدداً في الجدول السابق لاستضافة اللقاء، نظراً لإجراء عملية صيانة في استاد كلباء.

وأكدت الرابطة أن التعديل شمل ملعب المباراة فقط دون أي تغيير في موعد انطلاقها، حيث ستقام المواجهة كما هو مقرر مساء غداً السبت في تمام الساعة السابعة و25 دقيقة.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين في سباق الجولة التاسعة من المسابقة المحلية، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة التي ستحتضنها دبي.