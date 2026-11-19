

حجز منتخب الإمارات موقعه في المستوى الأول ضمن تصنيف المنتخبات المشاركة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2030، ليضمن الوجود بين كبار القارة قبل سحب القرعة المقررة يوم 15 ديسمبر المقبل، في خطوة تمنحه فرصة تجنب مواجهة أبرز المنتخبات الآسيوية في دور المجموعات.



وضم المستوى الأول تسعة منتخبات هي: الإمارات، اليابان، إيران، أستراليا، كوريا الجنوبية، السعودية، أوزبكستان، قطر، العراق والإمارات، فيما جاء منتخب عُمان في المستوى الثاني، إلى جانب الأردن، سوريا، تايلاند، فلسطين، الصين، البحرين، فيتنام وطاجيكستان.



ويضم المستوى الثالث منتخبات قيرغيزستان، لبنان، إندونيسيا، كوريا الشمالية، ماليزيا، الكويت، الفلبين والهند، إضافة إلى منتخب يتأهل من الملحق، الذي تتوزع فيه بقية المنتخبات العشرين على مواجهات تقام بنظام الذهاب والإياب لتحديد عشرة متأهلين إلى المستوى الرابع، ضمن المرحلة الأولى من التصفيات.



ثم تقام منافسات الدور الثاني بمشاركة 36 منتخباً، يتم توزيعها على تسع مجموعات، بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى المرحلة الثالثة، التي تضم 18 منتخباً موزعة على ثلاث مجموعات، بواقع ستة منتخبات في كل مجموعة.



وتتأهل المنتخبات صاحبة المركزين الأول والثاني في مجموعات المرحلة الثالثة مباشرة إلى كأس العالم 2030، فيما تنتقل المنتخبات الستة صاحبة المركزين الثالث والرابع إلى المرحلة الرابعة، حيث يتم توزيعها على مجموعتين، ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى المونديال، بينما يتواجه الوصيفان ذهاباً وإياباً لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.



وتمنح التصفيات الآسيوية القارة ثماني بطاقات مباشرة إلى المونديال، مع فرصة لمنتخب إضافي عبر الملحق العالمي، فيما تكتسب المرحلة الثانية أهمية إضافية، باعتبارها مؤهلة أيضاً إلى نهائيات كأس آسيا 2032، التي تضمن المنتخبات الـ18 المتأهلة إليها مقاعدها في البطولة القارية.



ويستعد «الأبيض» للاستحقاق المقبل عبر نافذتين دوليتين في مارس ويونيو 2027، تتضمن كل منهما مباراتين، بما يوفر أربع مباريات محتملة قبل انطلاق التصفيات في سبتمبر من العام نفسه، ويمنح الجهاز الفني فرصة لتجهيز المنتخب واختبار خياراته قبل الدخول في مشوار المنافسة على بطاقة المونديال.