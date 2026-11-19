استعاد العين نغمة الانتصارات بفوزه 2-1 على ضيفه الظفرة، الخميس، على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع الفريق رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني "مؤقتاً"، بفارق الأهداف عن الجزيرة المتصدر، بينما تجمد رصيد الظفرة عند 6 نقاط، في المركز الثاني عشر.

سجل هدفي العين ماركوس أندري (43)، وحسين رحيمي (53)، وأحرز للظفرة عبدالله الكربي (66)، وشهدت المباراة حالة طرد للاعب الظفرة روستاند دجوه في الدقيقة 76.

سيطر العين على مجريات اللقاء وتعددت محاولاته الهجومية، ليتألق حارس الظفرة في حماية مرماه من فرص عدة كانت أبرزها رأسية حسين رحيمي، التي حولها الحارس إلى ركلة زاوية.

في المقابل، تراجع الظفرة إلى مناطقه واعتمد على الهجمات المرتدة دون أن يصنع خطورة على مرمى خالد عيسى، فيما واصل العين ضغطه الهجومي حتى أثمرت جهوده عن تسجيل هدف بعد أن تابع المدافع ماركوس أندري، كرة ارتدت من الحارس، سددها في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بهدف دون رد.

استمرت سيطرة أصحاب الأرض في الشوط الثان، مقابل تراجع تام للظفرة، وهو ما أتاح المساحة والزمن للفريق ليحرز حسين رحيمي هدفاً ثانياً بعد أن تابع كرة ارتدت من القائم إثر تسديدة رائعة لكاكو، قبل أن يهدر رحيمي فرصة هدف ثالث بعد انفراد كامل بالمرمى، إذ نجح حارس الظفرة في تحويل مسار الكرة إلى ركنية في اللحظات الأخيرة.

وقلص عبدالله الكربي الفارق بتسجيله هدف الظفرة بتسديدة رائعة، لكن عادت معاناة الفريق، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه روستاند دجوه نتيجة تدخله العنيف على بالاسيوس.

وفي اللحظات الأخيرة تعددت محاولات الظفرة بحثاً عن هدف التعادل، لكن العين حافظ على تقدمه لينهي المباراة بانتصار وثلاث نقاط ثمينة.