حقق الوصل فوزاً مهماً على ضيفه حتا 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، على استاد زعبيل، في افتتاح مواجهات الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن فرض «الإمبراطور» تفوقه على مدار الشوطين، ونجح في هز شباك ضيفه بهدفين حملا توقيع مهدي طارمي «16» وسيرجيو بيريرا «62»، فيما أحرز هدف حتا هوجو نيتو لاعب الوصل بالخطأ في مرماه «90+6».

بهذه النتيجة، رفع الوصل رصيده إلى 16 نقطة، متقدماً من المركز الرابع إلى المركز الثاني «مؤقتاً» في جدول الترتيب، فيما تأزم موقف حتا بتلقيه الهزيمة السابعة، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر وقبل الأخير.

وخلال اللقاء فرض الوصل سيطرته على مجريات اللعب منذ صافر ة البداية، وشكل ضغطاً متواصلاً على مرمى ضيفه، الذي ركز على الجانب الدفاعي لتأمين مرماه، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، وأسفر تفوق الوصل عن هدف التقدم الذي أحرزه مهدي طارمي في الدقيقة 16، عقب عدة محاولات هجومية، وواصل بعدها ضغطه بحثاً عن تعزيز تقدمه، دون أن تتغير النتيجة.

وفي الشوط الثاني، تحسن مردود حتا، الذي تخلى عن أسلوبه الدفاعي واعتمد طريقة أكثر توازناً بحثاً عن إدراك التعادل، لكنه اصطدم بقوة منافسه وتماسك خطوطه، وفي المقابل، واصل «الإمبراطور» تحركاته الهجومية، ونجح في إضافة الهدف الثاني برأسية سيرجيو بيريرا في الدقيقة 62، فيما عانده الحظ في أكثر من فرصة، أبرزها تسديدة يحيى نادر التي ارتدت من القائم، وشهدت الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع هدف حتا الذي أحرزه مدافع الوصل هوجو نيتو بالخطأ في مرماه.