يتطلع شباب الأهلي إلى استعادة نغمة الانتصارات ومواصلة مطاردة فرق الصدارة، عندما يستضيف عجمان في الساعة 19:25 مساء غدٍ الجمعة، على استاد راشد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة يدخلها الفريقان بطموحات متباينة، ورغبة مشتركة في حصد النقاط الثلاث.

ويخوض شباب الأهلي المواجهة محتلاً المركز الخامس برصيد 13 نقطة، واضعاً الفوز هدفاً أساسياً لتعزيز موقعه والاقتراب من فرق المقدمة، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، في حين يحل عجمان ثامناً برصيد 10 نقاط، متطلعاً إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة جديدة في جدول الترتيب، وتؤكد قدرته على منافسة الفرق المتقدمة.

وأكد أندريه جاردين، المدير الفني لشباب الأهلي، أهمية المواجهة، مشيراً إلى أن فريقه يعود إلى منافسات الدوري بكامل قوته، بعدما أكمل استعداداته بصورة جيدة، مع إدراكه للمستويات التي يقدمها عجمان خلال الموسم الحالي.

وقال جاردين: «نحتاج إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط، وأكملنا تحضيراتنا بشكل جيد للمباراة، وسندخلها بثقة لتحقيق هدفنا، ونحن مطالبون بالمزيد من التركيز وتقديم الأداء المطلوب لحصد النقاط الثلاث».

ومن جانبه، شدد تياغو سكاربينو، لاعب شباب الأهلي، على أهمية المواجهة وضرورة بذل أقصى جهد لتحقيق نتيجة تسعد جماهير الفريق، داعياً أنصار «الفرسان» إلى الحضور ومساندة اللاعبين في هذه المباراة المهمة.

وقال: «نحتاج إلى وجود جماهيرنا معنا في هذه المواجهة، ومن جانبنا نلتزم بتعليمات الجهاز الفني ونحرص على تطبيقها من أجل تحقيق الهدف المنشود».

في المقابل، يدرك عجمان صعوبة المهمة أمام أحد أبرز المنافسين، لكنه يدخل اللقاء بطموح العودة بنتيجة إيجابية، بعدما أكد مدربه غوران أن الفريقين يواجهان جدول مباريات صعباً، وأن مواجهة شباب الأهلي تتطلب جهداً وتركيزاً كبيرين، في ظل امتلاك المنافس مجموعة من اللاعبين المميزين.

وقال غوران: «لن تكون المباراة سهلة، إذ نواجه منافساً قوياً يضم عدداً من اللاعبين المميزين، ونحترم شباب الأهلي، لكننا نثق بقدرتنا على تقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية».

وبدوره، أكد ليثري سيلفا، لاعب عجمان، جاهزية الفريق للمواجهة، مشيراً إلى أن التحضيرات سارت بصورة جيدة خلال الأسبوع، وأن جميع اللاعبين يتطلعون إلى تقديم أداء مميز وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.