تراجع منتخب الإمارات لكرة القدم مركزاً واحداً في التصنيف العالمي الجديد الصادر اليوم الأربعاء، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ليحتل المركز 66 عالمياً برصيد 1,378 نقطة، وفق التحديث الذي شمل نتائج 169 مباراة دولية، فيما جاء في المركز الثامن عربياً، بعد المغرب ومصر والجزائر والسعودية وقطر والعراق وتونس.

وجاء تراجع «الأبيض» في ظل التغييرات التي شهدها التصنيف الجديد، الذي حافظ فيه على موقعه ضمن أفضل 70 منتخباً عالمياً، لكنه ابتعد خطوة إضافية عن قائمة الخمسين الأوائل، في وقت شهدت فيه بعض المنتخبات العربية تحركات متفاوتة، سواء بالتقدم أو التراجع.

وتصدر المغرب المشهد العربي بإنجاز تاريخي، بعدما قفز مركزين إلى المرتبة الخامسة عالمياً، محققاً أفضل تصنيف في تاريخه منذ اعتماد نظام التصنيف عام 1993، برصيد 1809.37 نقطة، مستفيداً من انتصاراته المتتالية في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وجاءت مصر في المركز 26 عالمياً، متراجعة مركزاً واحداً، تلتها الجزائر في المرتبة 32، والسعودية في المركز 54، ثم قطر في المركز 61، والعراق في المرتبة 62، وتونس في المركز 64، فيما حل الأردن في المركز 72، وعُمان في المرتبة 82.

وعلى صعيد المراكز العشرة الأولى عالمياً، حافظت إسبانيا على الصدارة، تلتها الأرجنتين وفرنسا وإنجلترا، فيما تقدم المغرب إلى المركز الخامس، متجاوزاً البرتغال والبرازيل، اللتين تراجعتا إلى المركزين السادس والسابع، بينما حافظت بلجيكا على المركز الثامن، وجاءت هولندا تاسعة، وعادت كولومبيا إلى قائمة العشرة الأوائل باحتلالها المركز العاشر، للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024، على حساب المكسيك التي تراجعت ثلاثة مراكز.

وشهد التصنيف مكاسب لافتة لمنتخبات أخرى، أبرزها كندا التي تقدمت مركزين إلى المرتبة 25، محققة أفضل ترتيب في تاريخها، فيما سجلت ليبيا وتوغو أكبر قفزة من حيث المراكز، بسبعة مراكز لكل منهما، بينما كانت تونس الأكثر خسارة للنقاط بتراجعها 22.80 نقطة، وموريتانيا الأكثر تراجعاً في المراكز بفقدانها ثمانية مراكز.