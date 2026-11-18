دخل خالد عيسى، حارس مرمى العين والمنتخب الإماراتي، نادي المئة الدولية، بعدما خاض مباراته رقم 100 بقميص «الأبيض»، ليصبح اللاعب الإماراتي الـ 13 الذي يبلغ هذا الرقم، وينضم إلى القائمة المئوية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، محتلاً المركز 657 عالمياً.

وكتب عيسى اسمه إلى جانب نخبة من أبرز نجوم الكرة الإماراتية الذين سبقوه إلى هذا الإنجاز، يتقدمهم عدنان الطلياني، صاحب الرقم القياسي الإماراتي بـ 161 مباراة دولية، الذي يحتل المركز الـ 28 عالمياً، يليه إسماعيل مطر بـ136 مباراة في المركز الـ 120، ثم سبيت خاطر بـ 120 مباراة في المركز الـ 255.

وتضم القائمة ثلاثة لاعبين خاض كل منهم 115 مباراة دولية، وهم إسماعيل الحمادي وعلي مبخوت وعبدالرحيم جمعة، في المركز الـ 316 عالمياً، فيما يأتي زهير بخيت بـ 112 مباراة في المركز الـ 363، وعبدالسلام جمعة بـ 111 مباراة في المركز الـ 388.

كما تشمل القائمة محسن مصبح بـ 107 مباريات في المركز 469 عالمياً، ووليد عباس بـ 106 مباريات بالمركز 488 عالمياً، وأحمد خليل بـ 104 مباريات بالمركز 535 عالمياً، ومحمد عمر بـ 102 مباراة بالمركز 585 عالمياً، ليكمل خالد عيسى عقد اللاعبين الإماراتيين الذين تجاوزوا حاجز المئة مباراة دولية.

ويمثل دخول حارس العين هذه القائمة محطة بارزة في مسيرته الدولية، ويضاف إلى سجله الحافل مع المنتخب الوطني الإماراتي، بعدما أصبح أحد أبرز حراس المرمى الذين دافعوا عن ألوان «الأبيض» في السنوات الأخيرة.

ويمثل دخول حارس العين هذه القائمة محطة بارزة في مسيرته الدولية، ويضاف إلى سجله الحافل مع المنتخب الوطني الإماراتي، بعدما أصبح أحد أبرز حراس المرمى الذين دافعوا عن ألوان «الأبيض» في السنوات الأخيرة.