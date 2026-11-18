يستضيف العين نظيره الظفرة على ملعب استاد هزاع بن زايد في الساعة 7:25 من مساء غد الخميس لحساب الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، حيث يتطلع كل طرف لخدمة أهدافه وتحقيق تطلعاته فالعين صاحب المركز الثالث برصيد 14 نقطة، يسعى لمطاردة القمة وتضييق الفارق بينه وبين المتصدر على الأقل، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، وفي المقابل، يتطلع الظفرة الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط للخروج بنتيجة إيجابية تعيد توازنه وتبعده عن مناطق الخطر، مع إدراكه أن المهمة لن تكون سهلة أمام حامل اللقب بأرضه ووسط جمهوره.

تاريخياً يتفوق العين على الظفرة فخلال 28 مباراة جمعت بينهما في دوري المحترفين حقق الزعيم الفوز في 18 مواجهة مقابل 4 انتصارات لفارس الغربية، وحضر التعادل بينهما في 6 مناسبات، وسجل العين 67 هدفاً مقابل 28 هدفاً أحرزها الظفرة، وكان آخر لقاء جمع الفريقين على ملعب استاد هزاع بن زايد في مايو الماضي وانتهى بفوز العين بخمسة أهداف نظيفة.

وأنهى الفريق البنفسجي تحضيراته الميدانية بحصة تدريبية أخيرة أمس وقف خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً وذهنياً، ويعول المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، على كوكبة من النجوم أصحاب الخبرة والمهارة لحسم اللقاء، يتقدمهم بلاسيوس وكاكو، والحسين رحيمي، ورامي ربيعة، والحارس الدولي خالد عيسى، وعلى الجانب الآخر، يعتمد نادي الظفرة على التنظيم الدفاعي المحكم واللعب على الهجمات المرتدة السريعة لاستغلال المساحات خلف الدفاعات، ويراهن على الروح القتالية للاعبيه بقيادة كريم البركاوي، وسوري كابا، ومحمد الخلوي.

وأكد إيفيتش مدرب العين، أن فريقه يستهدف العودة إلى الانتصارات أمام الظفرة، مشدداً على أهمية التركيز وتقديم الأفضل على الملعب من أجل صد النقاط الثلاث، لافتاً إلى أنهم عملوا على معالجة بعض التفاصيل الفنية بالتركيز على الجوانب الهجومية والدفاعية والكرات الثابتة، وقال إن المواجهة أمام الظفرة الذي غير مدربه لن تكون سهلة فهو فريق منظم ويجيد الدفاع والهجمات المرتدة ولديه لاعبون يتميزون بالسرعة كما أنه يشكل خطورة في الهجمات والكرات الثابتة.

وكشف إيفيتش عن استعدادات فريقه: خضنا ثلاث مواجهات صعبة أمام الوصل وشباب الأهلي والوحدة، وبالنظر إلى الفرص وما قدمناه، أعتقد أننا كنا نستحق أكثر، لكن الواقع أننا حصدنا نقطتين فقط، وعلينا تغيير ذلك بالعودة إلى الفوز، وعلينا إظهار رغبتنا الكبيرة في النجاح داخل الملعب، وهذا يحتاج إلى الذكاء والتركيز وبذل أقصى جهد من الوهلة الأولى وحتى النهاية، واللاعبون بذلوا جهودهم في المباريات الماضية، ومهمتنا البناء على الأداء الجيد وتطويره.