يلتقي الوصل وضيفه حتا عند الساعة الرابعة و45 دقيقة مساء غداً الخميس على ملعب استاد زعبيل، في افتتاح مباريات الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي يدخلها الفريقان بطموحات متباينة ورغبة قوية في تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث.

يدخل «الإمبراطور» اللقاء برصيد 13 نقطة في المركز الرابع، بعد أن تراجع في الترتيب نتيجة الخسارة في الجولة السابقة أمام الجزيرة المتصدر برصيد 17 نقطة، ليضاعف جهده أمام «الإعصار» غداً من أجل تعويض خسارته والتقدم خطوة نحو الصدارة التي يسعى إليها في موسم يستهدف عبره تحقيق لقب البطولة، ورغم خسارته في الجولة السابقة، لكنه يخوض اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على النصر يوم السبت الماضي في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث يخطط لمواصلة نتائجه الإيجابية أمام ضيفه وإرضاء جماهيره.

في المقابل، يعاني حتا من موقف متأزم في البطولة التي يحتل فيها المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط فقط، نالها بالفوز على بني ياس، مقابل 6 هزائم، ما يضعه مبكراً ضمن دائرة الخطر التي يسعى للهروب منها قبل نهاية الدور الأول، وأكمل حتا، العائد في النسخة الحالية إلى دوري الأضواء والشهرة، تحضيراته للقاء وسط اهتمام كبير من الجهازين الإداري والفني، وإصرار على الخروج بنتيجة إيجابية في مهمة تبدو صعبة بالنظر إلى قوة المنافس.