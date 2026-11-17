احتفى اتحاد الإمارات لكرة القدم بالحارس الدولي خالد عيسى، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي العين، في مراسم تكريم خاصة أُقيمت على أرضية إستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وذلك قبيل انطلاق المباراة الودية التي جمعت منتخب الإمارات بنظيره المنتخب السوري.

جاء هذا التكريم الرسمي تقديراً لمسيرة خالد عيسى الحافلة بالعطاء والانضباط، بعد وصوله إلى 100 مباراة دولية بقميص الأبيض الإماراتي، والتي أكملها خلال مشاركته في مواجهة منتخب هندوراس، ليصبح بذلك اللاعب الإماراتي رقم 13 الذي ينضم رسمياً إلى القائمة المئوية المعتمدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم

شهدت لحظة التكريم، وسط تحية وتصفيق الجماهير الحاضرة في المدرجات، تسليم الحارس الدولي قميص المنتخب الوطني موشّحاً بالرقم 100، في لفتة وفاء وتقدير من اتحاد الكرة لما قدمه من مستويات لافتة منذ انضمامه الأول للمنتخب ومساهمته البارزة في الدفاع عن عرين الأبيض في مختلف المحافل الخليجية والآسيوية.

وأعرب الحارس المخضرم عن بالغ فخره واعتزازه بوصوله إلى 100 مباراة دولية بقميص الأبيض الإماراتي، مؤكداً في الوقت ذاته أن شغفه وطموحاته لا تزال كبيرة لتقديم المزيد للكرة الإماراتية، وقال لـ «البيان» عقب المواجهة الودية أمام المنتخب السوري التي انتهت بفوز الأبيض الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدفين: أشعر بفخر كبير لدخولي نادي المائة، وهو شرف لأي لاعب يمثل وطنه، لكنني أشعر بأنني لم أقدم شيئاً حتى الآن، سواء مع المنتخب الوطني أو مع نادي العين، فما زالت لديّ طموحات كبيرة أسعى لتحقيقها.

وأشاد الحارس الدولي بالمستوى الذي ظهر به زملاؤه والذي توج بالفوز العريض على سوريا برباعية، مشيراً إلى أن اللاعبين قدموا أداءً متميزاً ومبشراً يعكس الروح العالية والانضباط والانسجام داخل المجموعة، ومؤكداً أن القادم سيكون أفضل للمنتخب الوطني.

وحول ما يتردد من أنباء بشأن اقتراب اعتزاله، وما إذا كان يرى في الاستحقاقات المقبلة فرصته الأخيرة لتحقيق حلمه بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2030، فضل الحارس المخضرم عدم الخوض في إجابة مباشرة، مكتفياً بالرد بدبلوماسية وابتسامة: ربنا يعطينا طولة العمر.