حقق منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم فوزاً عريضاً على ضيفه المنتخب السوري 4-2، في المواجهة الودية التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، في ختام معسكر الأبيض الإعدادي الذي أُقيم في أبوظبي والعين خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر الجاري.

سجل رباعية المنتخب ساشا إيفكوفيتش (35) وحارب عبدالله (48) ونيكولاس خمينيز (66)، وعثمان كمارا (68)، فيما أحرز هدفي المنتخب السوري جان المصطفى (43)، ومحمد المصطفي (91).

ويعد الفوز هو الانتصار الودي الثاني بعد تغلبه في المباراة الأولى على منتخب هندوراس بثلاثة أهداف مقابل هدف، إذ حرص المدرب زلاتكو داليتش على إتاحة الفرصة لجميع اللاعبين للوقوف على مدي انسجامهم.

وفرض «الأبيض» هيمنته على مجريات اللقاء بأداء متميز وانسجام وانضباط تكتيكي عالٍ، إذ انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله، تبادل خلاله المنتخبان الاستحواذ والمحاولات الهجومية، مع أفضلية نسبية لمنتخب الإمارات والذي أظهر جرأة هجومية أكبر في التقدم نحو مناطق منتخب سوريا واقتحامها عبر انطلاقات حارب عبدالله، ويحيى الغساني، وتمريرات فابيو ليما البينية في العمق، وهو ما أجبر المنتخب السوري على التراجع لحماية مرماه والاعتماد على الهجمات المرتدة، والتي شكلت بعض الخطورة، إلا أن التنظيم الدفاعي المحكم للأبيض الإماراتي وتألق الحارس حمد المقبالي، حالا دون اهتزاز الشباك.

وأسفرت محاولات «الأبيض» عن هدف السبق برأسية المدافع ساشا إيفكوفيتش، الذي استثمر عرضية متقنة من فابيو ليما نفذها من ركلة ركنية، غير أن فرحة التقدم لم تدم طويلاً، إذ تمكن المنتخب السوري من العودة بعد سبع دقائق فقط، مسجلاً هدف التعادل عن طريق لاعبه عبد الرزاق المحمود، الذي استغل هفوة دفاعية أمام المرمى.

وفي الشوط الثاني ضغط لاعبو المنتخب الوطني الإماراتي منذ البداية لتثمر عن هدف ثانٍ بعد جملة تكتيكية رائعة انتهت بتمريرة الغساني الذكية لحارب عبدالله، الذي لم يجد صعوبة في إسكانها الشباك، بينما تصدى القائم الأيسر لمرمى سوريا لتسديدة محمد جمعة المنصوري، والذي عاد ليسدد مرة أخرى كرة حاول المدافع السوري اعتراضها غير أنها واصلت طريقها نحو المرمى ليكملها خمينيز محرزاً الهدف الثالث، قبل أن يضيف البديل عثمان كمارا هدفاً رابعاً بتسديدة يسارية قوية، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل محمد المصطفى هدفاً ثانياً لمنتخب سوريا.