يشارك منتخب الإمارات في النسخة الثانية عشرة من كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية، التي تنطلق الأربعاء، في منطقة فانغ نغا بتايلاند، بمشاركة 12 منتخباً، تتنافس على اللقب القاري حتى 28 نوفمبر الجاري، في البطولة التي تشهد عودة المنافسة بين أبرز القوى الآسيوية في اللعبة.

ويخوض المنتخب الإماراتي البطولة بطموح استعادة حضوره على منصة التتويج، بعدما سبق له إحراز اللقب مرتين متتاليتين عامي 2007 و2008، ليصبح واحداً من خمسة منتخبات فقط نجحت في الفوز بالبطولة منذ انطلاقها عام 2006، إلى جانب إيران واليابان وعمان والبحرين.

وتكتسب البطولة أهمية إضافية للمنتخب الإماراتي، الذي يمتلك تاريخاً من الإنجازات القارية، ويطمح إلى استثمار خبراته السابقة لمنافسة كبار القارة.

وتبرز اليابان، صاحبة الألقاب الثلاثة، بوصفها أحد أبرز المنافسين، إذ شاركت في جميع نسخ البطولة منذ انطلاقها، وحافظت على حضورها في المنافسات القارية على مدار 12 نسخة.

وتكشف الأرقام التاريخية عن قوة المنافسة وتنوع الأبطال، إذ سبق للبحرين التتويج بالنسخة الافتتاحية عام 2006، فيما فرضت الإمارات حضورها بلقبين متتاليين في 2007 و2008، قبل أن تتوج عُمان بالبطولة عام 2015، بينما انفردت إيران بصدارة سجل الأبطال بأربعة ألقاب.

وتحمل النسخة الجديدة خصوصية على مستوى المشاركة، بعدما تقلص عدد المنتخبات إلى 12، مقارنة بـ16 منتخباً في نسخة 2025، وتم توزيعها على ثلاث مجموعات، يتنافس أفرادها على بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية، دون ظهور أي منتخب للمرة الأولى في تاريخ البطولة، فيما تعد فيتنام الأقل مشاركة بظهورها في نسختين فقط.