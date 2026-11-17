أكد فيكتور فاسكيز، مدرب منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الشاطئية، جاهزية «الأبيض» لخوض منافسات النسخة الثانية عشرة من كأس آسيا التي تنطلق الأربعاء في منطقة فانغ نغا بتايلاند، بمشاركة 12 منتخباً، وتستمر حتى 28 نوفمبر الجاري، مشيراً إلى أن المنتخب استعد بصورة جيدة للبطولة، وسط إدراكه لصعوبة المنافسة في ظل التطور الكبير الذي شهدته المنتخبات الآسيوية خلال الفترة الأخيرة.

وقال فاسكيز: «كان الإعداد للبطولة جيداً جداً، وندرك أن جميع المنتخبات المشاركة تمتلك مستويات قوية، وأن المنافسة لن تكون سهلة، خصوصاً أن مستوى الفرق شهد تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، ووصلنا إلى هنا ونحن في كامل جاهزيتنا واستعدادنا لخوض المنافسات، ونتطلع إلى تقديم أفضل ما لدينا، وأتمنى التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة، وأن نشاهد بطولة قوية ومميزة».

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الإماراتي يدخل البطولة بطموح استعادة اللقب القاري، وإحياء ذكريات إنجازيه المتتاليين عامي 2007 و2008، اللذين رسخا مكانته بين كبار اللعبة في آسيا، إذ يعد «الأبيض» واحداً من خمسة منتخبات فقط نجحت في اعتلاء منصة التتويج منذ انطلاق البطولة عام 2006، إلى جانب إيران واليابان وعُمان والبحرين.