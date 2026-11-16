«الأبيض» يواجه سوريا في ثاني تجاربه الإعدادية

يستضيف منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم نظيره المنتخب السوري، في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وهذه هي التجربة الودية الثانية والتي يختتم بها «الأبيض» معسكره الإعدادي الذي أقامه في العاصمة أبوظبي، في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر ضمن البرنامج التحضيري الشامل الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز المنتخب بأفضل صورة ممكنة للاستحقاقات الكروية القادمة، وفي مقدمتها نهائيات كأس آسيا 2027

يدخل المنتخب الوطني لقاء الليلة بمعنويات مرتفعة وثقة كبيرة، بعد أن استهل مبارياته الودية في هذا المعسكر بفوز مستحق ومقنع على منتخب هندوراس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمعهما يوم الجمعة الماضي على ملعب استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، حيث أظهر اللاعبون خلال تلك المواجهة انسجاماً واضحاً وفاعلية هجومية مميزة عكست الجدية والالتزام في التدريبات اليومية.

ومن المنتظر أن يستثمر المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب، مباراة اليوم أمام المنتخب السوري لمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين الذين لم يشاركوا في التجربة الأولى أمام هندوراس، أو الذين خاضوا دقائق معدودة، ويهدف داليتش من خلال هذه الخطوة إلى الوقوف على الجاهزية البدنية والفنية لجميع عناصر القائمة المختارة، ورفع درجة التنافس الإيجابي بين اللاعبين، فضلاً عن تجربة بعض الخيارات التكتيكية الجديدة قبل ختام المعسكر الحالي.