«المحترفين» تعلن البرنامج التنسيقي لمباراة كأس سوبر إعمار بين العين وشباب الأهلي

كشفت رابطة المحترفين الإماراتية عن البرنامج التنسيقي الخاص بالمواجهة المرتقبة بين العين وشباب الأهلي، في بطولة كأس سوبر إعمار 2026-2027، والمقررة إقامتها في تمام الساعة 19:30، مساء يوم الأحد 29 نوفمبر الجاري، على استاد محمد بن زايد، تحت شعار «نبني إرثاً»، حيث يستعد الفريقان لخوض قمة كروية مثيرة، للمنافسة على لقب البطولة.

وكشفت الرابطة عن مواعيد الاجتماع الفني والمؤتمرات الصحفية الخاصة بمدربي الفريقين، إلى جانب التدريبات الرسمية التي ستقام على ملعب المباراة، وذلك يوم السبت 28 نوفمبر.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الفني لمباراة كأس سوبر إعمار في تمام الساعة 12 ظهر السبت 28 نوفمبر، باستاد محمد بن زايد، لمناقشة الجوانب التنظيمية والفنية المتعلقة باللقاء بحضور ممثلي الفريقين، الشرطة، ومختلف الجهات المعنية.

وتُعقد المؤتمرات الصحفية للفريقين في اليوم ذاته، حيث يقام مؤتمر شباب الأهلي من الساعة 15:30 وحتى 15:55 عصراً، على أن يعقبه المؤتمر الصحفي لفريق العين من الساعة 16:00 وحتى 16:25 عصراً.

وفي ما يتعلق بالتدريبات الرسمية، يخوض شباب الأهلي مرانه الأخير على ستاد محمد بن زايد من الساعة 17:00 حتى 18:00 مساءً، بينما يؤدي العين تدريبه في الساعة 18:15 حتى 19:15 مساءً، استعداداً للمواجهة المرتقبة.

ويدخل العين المباراة بصفته بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة، ويبحث عن رابع ألقابه من بطولة كأس السوبر، فيما يسعى شباب الأهلي وصيف دورينا إلى حصد اللقب الثامن وتعزيز رقمه القياسي كالأكثر تتويجاً بالبطولة.