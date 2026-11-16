تحليل: الوصل يفرض شخصيته.. وصراع النقاط يشتعل في كأس المحترفين

شهدت منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين إثارة وتبايناً في النتائج، بعدما واصل الوصل عروضه القوية بانتصار مستحق على النصر بثنائية نظيفة في ديربي زعبيل، ليعزز صدارته بالعلامة الكاملة، فيما تمسك الجزيرة بمطاردته بفوز ثمين على بني ياس، واستعاد الوحدة والعين نغمة الانتصارات، بينما فرض التعادل نفسه على مواجهتي كلباء وشباب الأهلي، ويونايتد والشارقة.



صدارة مستحقة

أكد الوصل أحقيته بالصدارة بعدما حسم ديربي زعبيل أمام النصر بهدفين دون رد، حملا توقيع ريناتو جونيور، وبريان بالاسيوس، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، مقابل 7 نقاط للنصر، الذي تلقى خسارته الأولى في المرحلة، وحل في المركز الرابع، ورفع ريناتو رصيده إلى 4 أهداف في 7 مباريات بالبطولة، وواصل سيرجيو بيريرا دوره المؤثر بصناعة 7 أهداف، خلال 8 مباريات.



ورغم تقدم النصر نسبياً في الاستحواذ خلال الشوط الأول بنسبة 52.5 % مقابل 47.5 %، إلا أن الوصل كان الأكثر فاعلية في استثمار الفرص، بعدما سجل هدفين في ست دقائق، مستفيداً من التحركات الهجومية والسرعة في الوصول إلى مرمى المنافس، وفي المقابل لم يتمكن النصر من ترجمة استحواذه إلى تهديد حقيقي، ليحافظ الوصل على تقدمه حتى النهاية، رغم إلغاء هدف لمهدي طارمي عبر تقنية الفيديو.



مطاردة الجزيرة

واصل الجزيرة الضغط على المتصدر، بعدما تجاوز بني ياس بهدف فينيسيوس ميلو، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، مقابل 6 نقاط لبني ياس في المركز الخامس، وجاء الفوز ترجمة لأفضلية الجزيرة، الذي تفوق في الاستحواذ بنسبة 56.5 %، ودقة التمرير بـ86.94 % مقابل 79.31 % لمنافسه، كما أظهر فينيسيوس حسه التهديفي، بعدما أسهم في 5 أهداف خلال آخر 6 مباريات، بتسجيل 4 وصناعة هدف.

استعادة التوازن

واستعاد الوحدة توازنه بفوزه المستحق على خورفكان 3-1، بفضل ثنائية فاكوندو دانيل، وهدف أرناو باراداس، في حين سجل أكرم نقاش هدف خورفكان الوحيد، ورفع الوحدة رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس، وبقي خورفكان في المركز الرابع عشر والأخير بلا نقاط، في مؤشر على معاناته الواضحة في البطولة.



العين يكسر الصيام

حقق العين أول انتصاراته في البطولة، بتغلبه على حتا بهدف عبد الكريم تراوري، مستفيداً من النقص العددي لمنافسه بعد طرد عبدالله البلوشي، وفرض العين سيطرته بنسبة استحواذ بلغت 70.8 %، مقابل 29.2 % لحتا، ليحصد أول انتصار في النسخة الحالية من البطولة، ويرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر، وتجمد رصيد حتا عند نقطة واحدة في المركز الثالث عشر قبل الأخير.



وفي كلباء انتهت مواجهة أصحاب الأرض وشباب الأهلي بالتعادل 1-1، بعدما تقدم ماتيوس دياس ليما لشباب الأهلي، ورد بنجامين تيتيه من ركلة جزاء، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع، مقابل 5 نقاط لكلباء في المركز التاسع، فيما وصل ليما إلى هدفه السابع في 13 مباراة بالبطولة.



وتكرر التعادل بالنتيجة ذاتها بين يونايتد والشارقة، إذ تقدم ديو ميرسي لأصحاب الأرض، قبل أن يدرك كلينتون نسيالا التعادل للشارقة، الذي أهدر لاعبه إيجور كورنادو ركلة جزاء تصدى لها الحارس ستوجان ليكوفيتش، ورفع يونايتد رصيده إلى 4 نقاط في المركز الحادي عشر، والشارقة إلى 5 نقاط في المركز الثامن، وشهدت المباراة إنجازاً فردياً بتسجيل ديو ميرسي أول هدف للاعب كندي في تاريخ البطولة.



وعكست نتائج الجولة تفاوتاً واضحاً في طموحات الفرق، فالوصل فرض نفسه مرشحاً قوياً للمنافسة على اللقب، بفضل الاستقرار والفاعلية، والجزيرة يواصل المطاردة دون التفريط في النقاط، بينما أعادت انتصارات الوحدة والعين ترتيب أوراق المنافسة، في وقت باتت فيه الحاجة ملحة أمام خورفكان وحتا ويونايتد لتحسين مردودهم الهجومي، إذا أرادوا الابتعاد عن المراكز المتأخرة.