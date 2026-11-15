ميلو يقود الجزيرة لفوز ثمين على بني في كأس أديب

سجل اللاعب فينسيوس ميلو هدفاً في الدقيقة 54 من المباراة ليقود فريقه الجزيرة لفوز ثمين على ضيفه بني ياس 1-0 الأحد على ملعب استاد محمد بن زايد في ختام مباريات الجولة الرابعة من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وبفوزه رفع الجزيرة رصيده إلى 10 نقاط وتقدم إلى المركز الثاني على لائحة ترتيب فرق المسابقة، بينما تجمد رصيد بني ياس عند 6 نقاط وراوح مكانه في المركز الخامس.

انتهى الشوط الأول من اللقاء على وقع التعادل من دون أهداف، في شوط اتسم بالندية وإهدار الفرص المحققة من كلا الفريقين. وكانت تقنية الفيديو نجم الشوط الأبرز بتدخلها مرتين لتغيير مجرى الأحداث، حيث ألغت في المرة الأولى هدفاً للجزيرة لوجود حالة تسلل، قبل أن تلغي ركلة جزاء كانت محتسبة لصالح بني ياس، ورغم بقاء الشباك نظيفة، مالت الكفة لصالح الجزيرة الذي تفوق في نسبة الاستحواذ والضغط الهجومي في مناطق بني ياس، والذي لم تخلو هجماته المرتدة من خطورة على مرمى الجزيرة.

وواصل الجزيرة أفضليته وصغطه الهجومي في الشوط الثاني، وهدد مرمى ضيفه السماوي في أكثر من مناسبة قبل أن يتقدم بهدف السبق عن طريق لاعبه فينسيوس ميلو، الذي أنبرى لركلة ركنية وحولها برأسه في المرمى وسط زحمة من المدافعين، وبعدها تعددت محاولات بني ياس، بحثا عن هدف التعادل وسنحت له أكثر من فرصه لكنه لم يحسن ترجمتها إلى أهداف، بينما حاول الجزيرة في مناسبات عدة تعزيز تقدمه بهدف ثاني وفي آخر دقائق هذا الشوط سدد مامادو ندياي، كرة قوية من مسافة قريبة لكن حارس السماوي عادل الهاشمي، تألق في إبعادها إلى ركلة ركنية لم تسفر عن شىء وكانت هذه آخر محاولات فخر أبوظبي الذي مضى لينهي اللقاء بفوزه بهدف دون مقابل.