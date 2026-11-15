يونايتد والشارقة يتعادلان في كأس «أديب»

انتهت مواجهة يونايتد والشارقة بالتعادل 1-1، مساء اليوم الأحد، على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم.

ورفع يونايتد رصيده إلى أربع نقاط، مقابل خمس نقاط للشارقة، بعدما فشل الفريقان في حسم المواجهة التي شهدت شوطاً أول مثيراً، قبل أن يتراجع إيقاعها في الشوط الثاني.

وفرض يونايتد أفضليته على مجريات الشوط الأول، مستحوذاً على الكرة ومبادراً بالهجوم، ونجح في ترجمة تفوقه إلى هدف التقدم في الدقيقة 39.

وانتفض الشارقة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وحصل على ركلة جزاء أهدرها البرازيلي إيغور كورنادو، قبل أن ينجح زميله نسيالا في إدراك التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع (45+3)، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية قبل الاستراحة.

وتراجع إيقاع المباراة في الشوط الثاني، مع انحصار اللعب في وسط الملعب وتراجع الفاعلية الهجومية للفريقين، في ظل الحذر الدفاعي وندرة الفرص الخطيرة.

وكاد يونايتد يخطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، عندما أطلق البديل سيدريك نانا تسديدة مرت بالقرب من مرمى الشارقة، لتنتهي المواجهة بالتعادل 1-1، ويتقاسم الفريقان نقاط المباراة.