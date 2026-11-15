الوحدة يهزم خورفكان بالثلاثة في كأس «أديب»

تغلب الوحدة على ضيفه خورفكان 3-1 مساء اليوم الأحد على ملعب استاد بني ياس لحساب الجولة الرابعة من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب»، الفوز رفع رصيد العنابي إلى 6 نقاط، بينما بقي خورفكان في المركز الأخير بلارصيد، وسجل للوحدة كل من فاكوندو دانيل هدفين الثاني من ركلة جزاء «ق 22، 53» وأرناو براداس «ق 45+3»، وسجل لخورفكان أكرم نقاش «ق 67».

أنهى الوحدة الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين، مستثمرا الفرص التى اتيحت له فيما عجز خورفكان، عن تهديد مرمى أصحاب الأرض رغم أفضليته على مستوى الاستحواذ والانتشار إذ بقي مهاجمه طارق تيسودالي، معزولا في خط المقدمة أمام التنظيم الدفاعي المحكم للعنابي، وجاء هدف التقدم للوحدة برأسية متقنة من فاكوندو، الذي استثمر عرضية مثالية من ديارا، ومع غياب ردة الفعل المنتظرة من جانب خورفكان، نجح العنابي في استغلال المساحات الخلفية لدفاع الضيوف، ليضيف البديل أرناو براداس، الهدف الثاني بتسديدة رائعة.

في الشوط الثاني جاء الوحدة أكثر حيوية ومبكرا هدد مرمى ضيفه بتسديدة مرت إلى جوار القائم، قبل أن يحتسب له الحكم ركلة جزاء بعد اصطدام تسديدة أخرى بيد عبدالله النقبي، لينفذها فاكوندو، ويضعها بذكاء في المرمى مسجلاً هدفه الشخصي الثاني والثالث لأصحاب السعادة، وبعدها قلص اللاعب أكرم نقاش، الفارق بتسجيله هدفا لخورفكان مستفيدا من كرة أخطأ حارس المرمى في توقيت الخروج لها، وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات لخورفكان لتقليص الفارق لكن الوحدة حافظ على تقدمه ومضى ليفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.