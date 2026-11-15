انطلاق النسخة الرابعة من السوبر الإماراتي القطري ديسمبر 2026



أعلنت اللجنة المنظمة للسوبر الإماراتي القطري عن إقامة النسخة الرابعة من البطولة خلال الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر المقبل، بمشاركة ثمانية أندية، بواقع أربعة أندية من كل دولة، تتنافس في أربع مباريات على أربعة ألقاب.



وتنطلق المباريات يوم الخميس 17 ديسمبر بمباراة درع التحدي، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت قطر، 8:00 بتوقيت الإمارات، التي تجمع بين نادي الشمال القطري، وصيف دوري نجوم بنك الدوحة، ونادي شباب الأهلي الإماراتي، وصيف دوري أدنوك للمحترفين، على إستاد جاسم بن حمد في الدوحة.



ويستضيف إستاد هزاع بن زايد يوم الجمعة 18 ديسمبر مباراة درع السوبر، الساعة 8:00 مساء بتوقيت الإمارات 7:00 مساءً بتوقيت قطر، التي تجمع بين نادي العين الإماراتي، بطل دوري أدنوك للمحترفين، ونادي السد القطري، بطل دوري نجوم بنك الدوحة.



وفي ثالثة مواجهات البطولة يوم السبت 19 ديسمبر، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت قطر، 8:00 مساء بتوقيت الإمارات، يلتقي نادي الريان القطري، ممثل كأس قطر، مع نادي الوحدة الإماراتي، بطل كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في مباراة كأس التحدي على إستاد أحمد بن علي.



وتُختتم مباريات النسخة الرابعة يوم الأحد 20 ديسمبر بمباراة كأس السوبر، الساعة 8:00 مساء بتوقيت الإمارات، 7:00 مساءً بتوقيت قطر، التي تجمع بين نادي الجزيرة الإماراتي، ممثل كأس رئيس الدولة، ونادي الغرافة القطري، بطل كأس الأمير، على إستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتجسد البطولة التعاون الرياضي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، وتسهم في توطيد الروابط بين أندية البلدين ودعم تطور كرة القدم الخليجية.