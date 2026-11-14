فيتوريا: الوصل فاز بالانضباط التكتيكي.. وميلوش يؤكد: النصر كان الأفضل

أكد مدرب الوصل، البرتغالي روي فيتوريا، أن فوز فريقه على النصر بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات كأس المحترفين، يكتسب أهمية خاصة في ظل الغيابات التي عانى منها فريقه، مقابل خوض النصر المواجهة بعدد كبير من لاعبيه الأساسيين، مشيراً إلى أن الانضباط التكتيكي والتركيز الدفاعي كانا مفتاح تحقيق الانتصار والمحافظة على صدارة المجموعة.

وأوضح المدرب البرتغالي أن الوصل نجح في فرض أسلوبه خلال الشوط الأول، بعدما تعامل بذكاء مع طريقة لعب النصر، واستفاد من المساحات التي حددها الجهاز الفني قبل المواجهة، ليسجل هدفين منحاه أفضلية مهمة، وساعداه على إدارة مجريات الشوط الثاني بهدوء أكبر.

وشدد فيتوريا على أن الحفاظ على نظافة الشباك يمثل أحد أبرز المكاسب التي خرج بها الوصل من المباراة، خصوصاً بعدما استقبل الفريق أهدافاً في مبارياته الثلاث السابقة، مؤكداً أن معالجة الأخطاء الدفاعية كانت من أولويات الجهاز الفني.

واختتم فيتوريا تصريحاته بالتأكيد على أن الوصل مطالب بالبناء على هذا الانتصار خلال المباريات المقبلة، والاستمرار في العمل بالجدية نفسها، من أجل تحقيق أهداف الفريق في البطولة.

من جهته، أكد مدرب النصر، الصربي ميلوش، أن فريقه كان الطرف الأفضل خلال الشوط الثاني من مواجهة الوصل، رغم خسارته بهدفين دون رد، مساء السبت، ضمن منافسات كأس المحترفين، مشيراً إلى أن لاعبيه أظهروا رغبة كبيرة في العودة إلى المباراة، ونجحوا في تشكيل خطورة على مرمى المنافس، لكن غياب الفاعلية الهجومية حال دون ترجمة الفرص إلى أهداف وتغيير النتيجة.

وأشاد ميلوش بالمجهود الذي قدمه لاعبوه، مؤكداً أن الفريق لم يفقد رغبته في المنافسة رغم التأخر المبكر بهدفين، واستمر في المحاولة حتى نهاية اللقاء، وهو ما يعكس الروح الإيجابية داخل الفريق.

وشدد مدرب النصر على ضرورة الاستفادة من الجوانب الإيجابية التي ظهرت خلال المباراة، والعمل على معالجة الأخطاء، سواء في الجانب الدفاعي أو في استغلال الفرص أمام المرمى.

واختتم ميلوش تصريحاته بالتأكيد على أن الخسارة أصبحت من الماضي، وأن التركيز سينصب على الاستعداد للمباراة المقبلة، وتصحيح الأخطاء التي ظهرت أمام الوصل، من أجل العودة إلى طريق الانتصارات.