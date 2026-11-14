الوصل يفوز على النصر ويحكم قبضته على صدارة كأس المحترفين

عزز فريق الوصل صدارته لجدول ترتيب مرحلة الدوري في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين «أديب»، بعدما حقق فوزاً مهماً على ضيفه النصر بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد زعبيل، ضمن منافسات الجولة الرابعة، ليواصل «الإمبراطور» انطلاقته المثالية ويحافظ على العلامة الكاملة.

سجل هدفي الوصل ريناتو جونيور وبرايان بالاسيوس في الدقيقتين 34 و40، ورفع رصيده إلى 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية منفرداً بالصدارة، فيما تجمد رصيد النصر عند 7 نقاط في المركز الثالث مؤقتاً، بعدما تلقى خسارته الأولى في البطولة، وعزز «الإمبراطور» كذلك تفوقه في سجل المواجهات المباشرة بالبطولة، بعدما رفع عدد انتصاراته على «العميد» إلى ثلاثة، مقابل فوز واحد للنصر، بينما انتهت ست مواجهات بالتعادل.

فرض الوصل أفضليته الهجومية خلال الشوط الأول، الذي اتسم بالسرعة وتبادل المحاولات، قبل أن يترجم تفوقه إلى هدف أول في الدقيقة 34، عندما استقبل ريناتو جونيور تمريرة بينية متقنة وضعته في مواجهة مباشرة مع المرمى، لينفرد بالحارس أحمد شامبيه، ويضع الكرة في الشباك لحظة خروجه، معلناً تقدم أصحاب الأرض.

منح الهدف لاعبي الوصل دفعة معنوية لمواصلة الضغط، لينجح الفريق في مضاعفة تقدمه بعد ست دقائق فقط، وتحديداً في الدقيقة 40، عندما نظم الفريق هجمة جديدة انتهت بتمريرة بينية اخترقت دفاع النصر، لتصل إلى برايان بالاسيوس الذي انفرد بالمرمى وأودع الكرة الشباك، معززاً تقدم «الإمبراطور» بهدف ثانٍ.

حاول النصر تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول، وكاد رامون ميريز أن يعيد فريقه إلى أجواء المباراة في الدقيقة 44، بعدما استغل خطأ حارس الوصل محمد الوالي، وخطف الكرة وسددها باتجاه المرمى، إلا أن القائم وقف حائلاً دون وصولها إلى الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الوصل بهدفين دون مقابل.

مع انطلاق الشوط الثاني، كثّف النصر محاولاته الهجومية، وفرض ضغطاً متواصلاً على الوصل في نصف ملعبه بحثاً عن تقليص الفارق، إلا أن تألق حارس «الإمبراطور» حال دون اهتزاز شباكه، بعدما تصدى لأكثر من فرصة خطيرة لـ«العميد»، وفي المقابل، ألغى الحكم هدفاً للوصل في الدقيقة 73، لتظل النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية، ويخرج أصحاب الأرض بالنقاط الثلاث، مواصلين انفرادهم بصدارة الترتيب.