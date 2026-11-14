الوصل يحسم «ديربي» النصر.. والعين والظفرة يحققان فوزهما الأول في كأس «أديب»



شهدت انطلاقة الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين، ثلاثة انتصارات بعدما تغلب الوصل على ضيفه النصر بهدفين دون مقابل في استاد زعبيل، سجلهما ريناتو جونيور وبرايان بالاسيوس في الدقيقتين 34 و40.



كما فاز الظفرة على عجمان بهدف دون مقابل حمل توقيع محمد إبراهيم الحمادي في الدقيقة 58 من زمن مباراتهما على استاد حمدان بن زايد، وجاء الانتصار ليضع الظفرة حداً لسلسلة من ثلاث هزائم متتالية منذ انطلاق البطولة، فيما أوقف عجمان انطلاقته المثالية وتلقى خسارته الأولى، بعدما استهل مشواره بثلاثة انتصارات متتالية.



وتغلب العين بصعوبة على مضيفه حتا بهدف دون مقابل سجله عبدالكريم تراوري في الدقيقة 62، ليحقق «الزعيم» انتصاره الأول في البطولة، وشهدت الدقيقة 16 من عمر مباراتهما على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، طرد لاعب حتا، عبدالله البلوشي.



ومع نهاية مباريات اليوم الأول من الجولة الرابعة، عزز الوصل موقعه في صدارة جدول ترتيب البطولة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، وبقي النصر عند 7 نقاط في المركز الثالث، وحصد الظفرة انتصار ثمين ورفع رصيده إلى 3 نقاط، ليصعد إلى المركز اثاني عشر، وتجمد رصيد عجمان عند 9 نقاط وبقي في الوصافة مؤقتاً، ورفع العين رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثامن، وظل حتا عند نقطة واحدة في المركز الثالث عشر قبل الأخير.



وتختتم منافسات الجولة الرابعة مساء غداً الأحد، بإقامة أربع مباريات، تتصدرها مواجهة الجزيرة وبني ياس في السابعة والنصف على استاد محمد بن زايد، فيما يلتقي كلباء مع شباب الأهلي في التوقيت نفسه على استاد كلباء، في حين، تنطلق مباريات اليوم الختامي في الرابعة و50 دقيقة عصراً، بمواجهتي يونايتد والشارقة على استاد آل مكتوم، والوحدة وخورفكان على استاد بني ياس.