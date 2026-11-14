الجزيرة وبني ياس.. مواجهة الحسابات الخاصة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

يلتقي الجزيرة بضيفه بني ياس على ملعب استاد محمد بن زايد، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الأحد، لحساب الجولة الرابعة من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في قمة كروية بحسابات خاصة يتطلع من خلالها الطرفان إلى تحقيق الفوز والتقدم خطوة في الطريق إلى المرحلة التالية من المسابقة.

يدخل أصحاب الأرض اللقاء من بوابة المركز الرابع برصيد 7 نقاط، مستندين إلى سجل خالٍ من الهزائم في الجولات الثلاث الماضية، إذ افتتح «فخر أبوظبي» مشواره بانتصار ثمين على غريمه التقليدي الوحدة بهدف نظيف، ثم عزز رصيده بفوز مستحق خارج قواعده على خورفكان بثنائية نظيفة، قبل أن يكتفي بنقطة التعادل السلبي أمام الشارقة في الجولة الثالثة، ويتسلح الجزيرة بعاملي الأرض والجمهور، وبجاهزية كتيبته المدججة بالنجوم وعلى رأسهم ميلو، ومالكوم، ودينيس، لمواصلة عروضه القوية وتأمين موقعه بين الكبار.

على الجانب الآخر، يحل بني ياس ضيفا ثقيلاً وهو يطارد مضيفه بفارق نقطة وحيدة محتلا المركز الخامس برصيد 6 نقاط، بعدما قدم أوراق اعتماده بقوة في الجولتين الأولى والثانية بتفوقه على الظفرة ثم الوحدة بالنتيجة ذاتها 3-1، قبل أن يتوقف قطار انتصاراته في الجولة الثالثة بالخسارة أمام عجمان بهدف دون مقابل، ويتطلع «السماوي» إلى طي صفحة التعثر الأخير والعودة سريعا إلى طريق الانتصارات معولاً على الروح القتالية وخبرة لاعبيه بقيادة سهيل سعيد، ونيكيته، وفواز عوانة.

رفع االفريقان وتيرة التحضيرات خلال المران الختامي، حيث ركز كل مدرب على الجوانب التكتيكية وقراءة نقاط القوة والضعف لدى المنافس، لوضع التشكيلة الأنسب القادرة على حسم مجريات اللقاء كما حرصا على تجهيز اللاعبين ذهنيا وبدنيا للتعامل مع الضغوط المتوقعة في مثل هذه المواجهات، وتلافي الهفوات الفردية التي قد تكلف أيا منهما نقاط المباراة في صراع المراكز الأربعة الأولى.