«أبيض الناشئين» يهزم ماكاو بـ «ثلاثية» ويتمسك بالصدارة «الآسيوية»

حقق منتخب الإمارات للناشئين فوزه الثاني على التوالي في تصفيات كأس آسيا تحت 17 عاماً 2027، بعدما تغلب على منتخب ماكاو الصين بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة.

فرض «أبيض الناشئين» أفضليته على مجريات اللقاء، وافتتح محمد جابر التسجيل في الدقيقة 18، بعدما حول برأسه كرة متقنة من سيف العيسادي، إثر ركلة حرة، إلى الشباك، ليمنح المنتخب التقدم بعد بداية شهدت محاولات هجومية متتالية.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف «الأبيض» ضغطه الهجومي، وترجم أفضليته إلى هدف ثانٍ في الدقيقة 61، بعدما تجاوز العيسادي مراقبه في الجهة اليمنى، ومرر الكرة إلى منصور العلي، الذي أسكنها الشباك بهدوء.

واختتم سالم باني الثلاثية في الدقيقة 78، مستفيداً من تمريرة خاطئة لماكاو على مشارف منطقة الجزاء، بعدما استغل أحمد البلوشي الخطأ وأرسل كرة بينية وضعت زميله في مواجهة المرمى، ليسجل الهدف الثالث ويحسم المواجهة.

ورفع منتخب الإمارات بهذا الفوز رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، ليتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف أمام سوريا، فيما تجمد رصيد ماكاو عند 3 نقاط، وبقي منتخبا بنغلادش وبوتان من دون نقاط، قبل مواجهتهما ضمن الجولة ذاتها.

وتتجه الأنظار إلى الجولة الرابعة المقررة الثلاثاء المقبل، عندما يلتقي منتخب الإمارات نظيره السوري في مواجهة مباشرة على صدارة المجموعة، فيما تلعب بنغلادش أمام ماكاو الصين، مع العلم أن منتخب الإمارات استهل مشواره بالفوز على بوتان بثلاثية نظيفة، فيما فازت سوريا على بنغلادش 5-1، ثم تغلبت على ماكاو بهدف دون مقابل، بينما حققت ماكاو فوزاً على بوتان بهدف نظيف في الجولة الأولى.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات السبع، لينضم إلى المنتخبات التسعة التي ضمنت تمثيل القارة الآسيوية في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2026 في قطر.