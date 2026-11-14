بيرلو ومورايس يرفعان شعار الفوز في مواجهة يونايتد والشارقة

يتطلع يونايتد والشارقة إلى تعزيز حظوظهما في المنافسة على التأهل إلى الدور المقبل من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم «أديب»، عندما يلتقيان غداً الأحد على استاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن منافسات الجولة الرابعة، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان إلى تعويض النقاط المهدرة، إذ يدخل يونايتد المباراة برصيد ثلاث نقاط مقابل أربع نقاط للشارقة.

وأكد الإيطالي أندريا بيرلو، مدرب يونايتد، أهمية المواجهة، مشدداً على ضرورة التعامل بإيجابية مع ضغط المباريات وتعدد المسابقات، رغم الغيابات التي يعاني منها فريقه بسبب الإصابات والتحاق عدد من اللاعبين بمنتخباتهم الوطنية.

وقال بيرلو في المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: «علينا التركيز والتحلي بالإيجابية وتقديم أداء جيد أمام الشارقة. هدفنا الظهور بصورة قوية وتحقيق الفوز، كما تمثل المباراة فرصة لبعض اللاعبين للحصول على دقائق لعب وإثبات قدراتهم».

وأوضح المدرب الإيطالي أن فريقه يمر بمرحلة تتطلب التعامل مع كل مباراة وفق ظروفها، في ظل اختلاف المسابقات وضغط الروزنامة، معرباً عن سعادته بانضمام أحد لاعبي يونايتد إلى المنتخب الوطني للمرة الأولى، ومعتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً على تطور النادي.

وكشف بيرلو، أن ماركوس سيغيب عن الملاعب لفترة قد تصل إلى خمسة أسابيع بسبب الإصابة، فيما أصبح ماتي موهوك ضمن خيارات الجهاز الفني، مع إمكانية مشاركته لمدة نصف ساعة أو شوط كامل، بحسب مجريات المباراة وجاهزيته البدنية.

من جهته، حذر البرتغالي خوسيه مورايس، مدرب الشارقة، من صعوبة المواجهة أمام يونايتد، مشيداً بتنظيم المنافس وقدراته الهجومية، ومؤكداً أن فريقه يتطلع إلى تحقيق الفوز رغم الغيابات العديدة في صفوفه.

وقال مورايس: «تنتظرنا مواجهة صعبة أمام فريق منظم يمتلك لاعبين مميزين وقدرات هجومية جيدة. نحترم المنافس وندرك حجم التحدي، وعلينا تقديم أفضل مستوياتنا لتحقيق النقاط الثلاث».

وأضاف: «نعاني من غيابات عديدة، لكنني أثق باللاعبين المتاحين. أتطلع إلى رؤية العناصر التي لم تحصل على فرص مشاركة كافية، بعدما عملت بجدية خلال التدريبات، وهذه فرصتها لإظهار قدراتها وإثبات جاهزيتها».

وشدد المدرب البرتغالي على أن الشارقة يمتلك الإمكانات التي تؤهله للمنافسة في مختلف البطولات، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب الاستمرارية والعمل الجماعي والالتزام، رغم التحديات التي يواجهها الفريق.

وختم مورايس بدعوة جماهير الشارقة إلى مواصلة مساندة الفريق، قائلاً: «جماهيرنا دعمتنا حتى في أصعب الظروف، ونحن بحاجة إليها مجدداً لتكون قوتنا الإضافية. هدفنا التأهل إلى المرحلة المقبلة من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وسنبذل كل ما لدينا لتحقيق ذلك».