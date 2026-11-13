«الأبيض» يفوز على هندوراس ودياً بثلاثية

حقق منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم بداية إيجابية في معسكره التحضيري، المقام حالياً في العاصمة أبوظبي، بفوزه على نظيره منتخب هندوراس 3-1 في اللقاء الودي الذي أقيم، اليوم الجمعة، على ملعب استاد محمد بن زايد، ضمن برنامج الإعداد للمرحلة المقبلة.

سجل ثلاثية «الأبيض» خليفة الحمادي (33)، وبرونو دي أوليفيرا (48) ومحمد جمعة (87)، وسجل لهندوراس جونثان روبيو في الدقيقة 53.

وحسم منتخبنا الشوط الأول لصالحه متقدماً بهدف دون رد، وذلك بعد شوط اتسم بالحذر والتحفظ التكتيكي من الجانبين وندرة الفرص الحقيقية على المرميين، قبل أن ينجح خليفة الحمادي، في خطف هدف رائع، بعدما ارتقى ببراعة لعرضية روبن فيليب، من ركلة حرة خارج المنطقة، حولها برأسه في الشباك.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، نجح برونو دي أوليفيرا في تعزيز تقدم «الأبيض» بتسجيل الهدف الثاني، مستفيداً من تمريرة علي صالح الذكية من بين المدافعين.

وتمكن جونثان روبيو من تقليص الفارق بتسجيله هدف منتخب هندوراس الوحيد، قبل أن يضيف البديل محمد جمعة هدفاً ثالثاً، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الوطني بثلاثية.

وقدمت أولى التجارب الودية لمنتخبنا الوطني مؤشرات فنية مطمئنة للجهاز الفني، الذي دفع بأكبر عدد من اللاعبين للوقوف على مستوى التجانس والانسجام بينهم وتطبيق الجمل التكتيكية المطلوبة، في خطوة مهمة على طريق بناء التشكيلة المثالية للاستحقاقات المقبلة.