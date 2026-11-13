الظفرة وعجمان.. لقاء تصحيح المسار وتأكيد الجدارة في «أديب»

يستضيف فريق الظفرة نظيره عجمان على ملعب استاد حمدان بن زايد، في تمام الساعة الخامسة إلا عشر دقائق من مساء اليوم السبت، وذلك لحساب الجولة الرابعة من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في مواجهة يتطلع من خلالها كل طرف إلى فرض أفضليته وحصد النقاط الثلاث لخدمة أهدافه المتباينة في المسابقة.

ويدخل «فارس الغربية» اللقاء متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، لكنه يقبع في المركز الأخير برصيد خالٍ من النقاط إثر تلقيه ثلاث هزائم متتالية في الجولات الماضية؛ حيث استهل مشواره بالخسارة أمام ضيفه بني ياس بثلاثة أهداف لهدف، ثم تعثر أمام الشارقة بهدفين لهدف في الجولة الثانية، قبل أن يسقط مجدداً أمام مضيفه الوحدة في المحطة الثالثة.

ويتطلع أصحاب الأرض في مواجهة اليوم إلى إيقاف نزيف النقاط وتصحيح المسار عبر تحقيق انتصارهم الأول في البطولة، حيث اختتم الفريق تحضيراته بمران أخير أجراه أمس، عمد خلاله الجهاز الفني إلى معالجة السلبيات وتصحيح الأخطاء التي كلفت الفريق نقاط الجولات السابقة، من خلال إخضاع اللاعبين لتمارين تكتيكية متنوعة قبل وضع اللمسات النهائية على الخطة والتشكيلة الأساسية.

على الطرف المقابل، يحل عجمان ضيفاً منتشياً بانتصاراته المتتالية وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، ساعياً إلى تأكيد جدارته ومواصلة عروضه القوية في البطولة.

وكان «البرتقالي» قد دشن مشواره بفوز مثير على الشارقة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وكرر النتيجة ذاتها في الجولة الثانية بتفوقه خارج قواعده على العين، قبل أن يختتم سلسلة انتصاراته بالتغلب على ضيفه بني ياس بهدف نظيف، ليضع نفسه بقوة كأحد أبرز المرشحين لحجز بطاقة العبور إلى المرحلة التالية.

وانهى عجمان استعداداته للقاء بحصة تدريبية أخيرة وقف خلالها مدرب الفريق على الجاهزية البدنية والذهنية والنفسية للاعبين، قبل الاستقرار على الرسم التكتيكي والتشكيلة التي سيخوض بها المواجهة.