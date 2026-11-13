الظفرة وعجمان.. لقاء تصحيح المسار وتأكيد الجدارة في «أديب»

ويتطلع أصحاب الأرض في مواجهة اليوم إلى إيقاف نزيف النقاط وتصحيح المسار عبر تحقيق انتصارهم الأول في البطولة، حيث اختتم الفريق تحضيراته بمران أخير أجراه أمس، عمد خلاله الجهاز الفني إلى معالجة السلبيات وتصحيح الأخطاء التي كلفت الفريق نقاط الجولات السابقة، من خلال إخضاع اللاعبين لتمارين تكتيكية متنوعة قبل وضع اللمسات النهائية على الخطة والتشكيلة الأساسية.
وكان «البرتقالي» قد دشن مشواره بفوز مثير على الشارقة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وكرر النتيجة ذاتها في الجولة الثانية بتفوقه خارج قواعده على العين، قبل أن يختتم سلسلة انتصاراته بالتغلب على ضيفه بني ياس بهدف نظيف، ليضع نفسه بقوة كأحد أبرز المرشحين لحجز بطاقة العبور إلى المرحلة التالية.
وانهى عجمان استعداداته للقاء بحصة تدريبية أخيرة وقف خلالها مدرب الفريق على الجاهزية البدنية والذهنية والنفسية للاعبين، قبل الاستقرار على الرسم التكتيكي والتشكيلة التي سيخوض بها المواجهة.