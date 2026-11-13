الوصل والنصر.. مواجهة قوية في زعبيل

يستقبل الوصل ضيفه النصر على استاد زعبيل، عند السابعة والنصف مساء السبت، لحساب الجولة الرابعة من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في مواجهة ملتهبة يتطلع خلالها الفريقان إلى تحقيق الفوز وتعزيز حظوظهما في المنافسة على بطاقة التأهل.

يدخل الوصل المواجهة متصدراً المجموعة برصيد 9 نقاط، حصدها من 3 انتصارات متتالية، أكد خلالها جاهزيته ورغبته في المنافسة بقوة على لقب البطولة، وتأتي المباراة عقب خسارته أمام الجزيرة قبل أيام في دوري أدنوك للمحترفين، ما يجعله يعمل على تضميد جراحه وأكثر إصراراً على تجنب تعثر جديد، مستنداً إلى عناصر متميزة قادرة على صناعة الفارق حتى في غياب عناصره الدولية.

في المقابل، يخوض النصر اللقاء برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، ويحتل المركز الثالث في المجموعة، متطلعاً إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والعودة من زعبيل بالنقاط الثلاث، ويخوض «العميد» المواجهة بمعنويات عالية، عقب فوزه الكبير في بطولة الدوري على حتا 4-1، ويسعى إلى استثمار هذه الدفعة المعنوية لتعزيز موقعه في المنافسة.

أكمل الفريقان تحضيراتهما للمباراة، وسط رغبة مشتركة في حصد النقاط الثلاث، حيث يتطلع الوصل إلى تعزيز صدارته ومصالحة جماهيره، فيما يطمح النصر إلى تحقيق فوز جديد قد يضعه في صدارة الترتيب، ما يمنح المواجهة أهمية كبيرة للفريقين.