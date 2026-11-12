زلاتكو داليتش: التأهل لكأس العالم 2030 هدف منتخب الإمارات

يرى المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب الإمارات، أن المرحلة المقبلة تمثل محطة أساسية لتطوير المنتخب وبناء فريق تنافسي قادر على تحقيق الهدف الرئيس المتمثل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2030، وأوضح أنه يسعى لنقل منهجية النجاح التي قاد بها منتخب كرواتيا لتسع سنوات وبلغ خلالها نهائي ونصف نهائي المونديال، مشدداً على ضرورة التحلي بالانضباط وروح الفريق الواحد والقتال حتى النهاية

و أعرب داليتش، عن شعوره بالأسف وخيبة الأمل لخسارة نهائي كأس الخليج الأخيرة، معتبرا أن الفريق دفع ثمن أخطاء البداية واستقبال هدفين رغم تكافؤ المستوى، وأكد أن الوصول للنهائي لا يكفي، بل يجب الاستفادة من تلك التجربة لتعزيز قوة الفريق، موجهاً شكره للجماهير التي آزرت المنتخب في السعودية ومطالبا الجميع، من الاعلام والجمهور بمواصلة الدعم والوقوف خلف المنتخب في مختلف الظروف، مع إعلانه تحمّل المسؤولية الكاملة عن النتائج..

وأشار المدرب الكرواتي إلى أن وديتي هندوراس، وسوريا، تمثلان فرصة لتجربة أفكار جديدة وتحسين تصنيف «الفيفا»، موضحا أنه سيمنح الفرصة لجميع لاعبي المعسكر وفقا لعطائهم مع أنديتهم وفي التدريبات، كما لفت إلى أن غياب بعض الأساسيين، مثل بالا، ويوري، ولوكاس، فتح الباب لاستدعاء الرباعي يحيى الغساني ومحمد جمعة المنصوري ويوسف المرزوقي، إضافة إلى كوامي، لسد الحاجة لمدافع يلعب بالقدم اليسرى، معتبرا ذلك رسالة تحفيزية لكل اللاعبين الشباب، وعبر عن تفاؤله بالمستقبل، مشيرا إلى أن تأجيل البطولة الآسيوية يمنح الجهاز الفني قرابة عام إضافي لإعداد عناصر جديدة والوصول إلى الجاهزية المثالية.