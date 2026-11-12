حمدان بن مبارك يستقبل طاقم التحكيم الإماراتي في مونديال 2026

أشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، بمشاركة طاقم التحكيم الإماراتي في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم 2026، مؤكداً حرص الاتحاد على مواصلة تأهيل الحكام وتطوير قدراتهم لتعزيز حضورهم في البطولات والمحافل الدولية.

جاء ذلك خلال استقباله في أبوظبي طاقم التحكيم الذي شارك في إدارة مباريات المونديال، وضم عمر آل علي حكم الساحة، ومحمد أحمد يوسف المساعد الأول، ومحمد عبيد خادم حكم الفيديو، إلى جانب محمد عبدالله حسن المحاضر المعتمد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأثنى معاليه على المستوى الذي قدمه الطاقم، والحضور المميز لكوادر الاتحاد في البطولات العالمية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تأهيل الحكام من مختلف الجوانب، بما يدعم استمرارية مشاركتهم في الاستحقاقات الدولية.

حضر اللقاء عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس الاتحاد ورئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ولجنة الحكام، والأمين العام للاتحاد، ومسؤولو إدارة الحكام.