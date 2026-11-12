مواجهة ودية دولية لـ «الأبيض» أمام هندوراس



يستضيف منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم نظيره منتخب هندوراس، في الساعة السادسة وعشر دقائق من مساء الجمعة، على ملعب استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، وذلك في إطار برنامجه التحضيري للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات كأس آسيا 2027 المقررة إقامتها في المملكة العربية السعودية.

وتمثل هذه المواجهة محطة فنية مهمة للجهاز الفني للوقوف على مدى تطور الأداء الجماعي، وقياس درجة الاستفادة من التدريبات التي خاضها المنتخب خلال الأيام الماضية، قبل أن يختتم «الأبيض» تجمعه الحالي بمواجهة ودية ثانية أمام المنتخب السوري في السابع عشر من نوفمبر الجاري على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين



وكان منتخبنا دشن معسكره الداخلي في أبوظبي في التاسع من الشهر الجاري، مستثمراً فترة التوقف الدولي الممتدة من 9 إلى 17 نوفمبر لرفع معدلات اللياقة البدنية وتعزيز التجانس بين اللاعبين، وشهدت الحصص التدريبية الماضية تركيزاً على الجوانب التكتيكية وتطبيق جمل فنية متنوعة، وسط أجواء إيجابية وحماس كبير من اللاعبين لإثبات جدارتهم وحجز مقاعدهم في التشكيلة الأساسية، بما يضمن الظهور بصورة مشرفة تليق بطموحات الكرة الإماراتية.



وينتظر أن يدخل الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، مباراة هندوراس بأكبر عدد من اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، وتجربة خيارات وتوليفات تكتيكية مختلفة، بهدف الوصول إلى التشكيلة المثالية وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، استعداداً لخوض غمار المنافسات الرسمية المقبلة بأعلى درجات الجاهزية.