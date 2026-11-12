«فيديو».. روبرتو كارلوس لـ«البيان»: جيلنا في ريال مدريد لا مثيل له



اعتبر أسطورة كرة القدم البرازيلية روبرتو كارلوس الجيل الذي لعب ضمن صفوفه في ريال مدريد الإسباني لا مثيل له، مفضلاً إياه على الجيل الحالي للنادي الملكي، في حين اختار الإسباني مارك كوكوريا أفضل ظهير أيسر في العالم حالياً، وأعرب عن ثقته بقدرة منتخب بلاده على استعادة لقب كأس العالم بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.



وتناول كارلوس في تصريحاته لـ«البيان» مستقبل كرة القدم الإماراتية وأهمية الاستثمار في المواهب الناشئة، مشيداً بالبنية التحتية المتطورة في دبي، ومؤكداً أن صناعة اللاعبين تتطلب عملاً طويل الأمد يبدأ من التعليم والتدريب والانضباط.



وعند سؤاله عن الأفضل بين جيله والجيل الحالي لريال مدريد، رجّح كارلوس كفة الجيل الذي مثّله، والذي شهد تتويج النادي الملكي بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا أعوام 1998 و2000 و2002، في واحدة من أبرز الفترات في تاريخ النادي الإسباني.



وكان الظهير البرازيلي أحد أبرز عناصر الجيل الذي ضم الفرنسي زين الدين زيدان والبرتغالي لويس فيغو ومواطنه رونالدو والإسباني راؤول غونزاليس، قبل انضمام الإنجليزي ديفيد بيكهام إلى الفريق عام 2003.



وامتدت مسيرة كارلوس مع ريال مدريد من 1996 إلى 2007، توج خلالها بأربعة ألقاب في الدوري الإسباني وثلاثة في دوري أبطال أوروبا، وفرض نفسه كونه أحد أبرز المدافعين في تاريخ النادي بفضل سرعته وتسديداته القوية ومساهماته الهجومية.



واختار كارلوس الإسباني مارك كوكوريا، مدافع ريال مدريد، أفضل ظهير أيسر في العالم حالياً، في المركز الذي ارتبط باسمه خلال مسيرته الحافلة مع المنتخب البرازيلي وريال مدريد.



وفي حديثه عن كرة القدم الإماراتية، شدد كارلوس على أهمية استمرار الجهود التي يبذلها مجلس دبي الرياضي في تطوير اللعبة، خصوصاً على مستوى الناشئين، معتبراً أن بناء أجيال قادرة على المنافسة يتطلب ترسيخ ثقافة الاحتراف منذ الصغر.



وقال: «من المهم أن يحافظ مجلس دبي الرياضي على الفكرة نفسها، وأن يواصل العمل مع الشباب والأطفال، حتى يفهموا أن كرة القدم ليست سهلة، وأنها تحتاج إلى التدريب والوقت والدراسة والإعداد الجيد».



وأكد أن تكوين اللاعبين لا يقتصر على تنمية مهاراتهم الفنية، بل يشمل أيضاً إعدادهم ذهنياً وتعليمياً، بما يساعدهم على فهم متطلبات كرة القدم الاحترافية، مشدداً على أن الوصول إلى أعلى المستويات يحتاج إلى سنوات من العمل المتواصل.



وأشاد كارلوس بدبي، واصفاً إياها بأنها واحدة من أفضل مدن العالم، وقال: «دبي مدينة مذهلة، وواحدة من أفضل مدن العالم. بنيتها التحتية رائعة، وكذلك العقلية السائدة فيها والاحترام. دبي مدينة استثنائية».



وتطرق إلى أهمية التاريخ الذي تصنعه المنتخبات والأندية والنجوم، معتبراً أن الأجيال الجديدة تتعلم الكثير من متابعة اللاعبين الكبار والاستفادة من تجاربهم، وأن الإرث الذي يتركه النجوم يمثل مصدر إلهام للمواهب الصاعدة.



وأشار إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، معتبراً أن بإمكانهما مواصلة اللعب لثلاث سنوات إضافية، ما يمنحهما فرصة لتعزيز إرثهما الكروي. وقال: «ربما يستطيع كريستيانو اللعب ثلاث سنوات أخرى، وميسي كذلك، وإضافة المزيد إلى تاريخهما. هذا أمر مهم».



وأضاف أن اعتزال اللاعبين عند بلوغ سن 39 أو 40 عاماً يمثل أمراً طبيعياً، مهما بلغت مكانتهم، مشيراً إلى أن نهاية المسيرة الرياضية تمنحهم فرصة للراحة بعد سنوات طويلة من المنافسة على أعلى المستويات.



واستعاد كارلوس أبرز محطات مسيرته، معتبراً أن عام 2002 كان الأفضل بالنسبة إليه، بعدما توج مع البرازيل بكأس العالم، وأحرز مع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا وكأس الإنتركونتيننتال، وحل ثانياً في ترتيب جائزة الكرة الذهبية خلف مواطنه رونالدو.



وقال: «كانت أفضل لحظاتي في عام 2002، عندما فزت بكأس العالم ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، وحصلت على المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية».



وشكّل مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 2002 ذروة مسيرة كارلوس الدولية، بعدما أسهم في تتويج البرازيل بلقبها الخامس إثر الفوز على ألمانيا 2-0 في المباراة النهائية، في منتخب ضم أيضاً رونالدو وريفالدو ورونالدينيو وكافو.



وفي ما يتعلق بفرص المنتخب البرازيلي في كأس العالم، أبدى كارلوس ثقته بقدرة أنشيلوتي على قيادة بلاده إلى اللقب، مؤكداً أن النجاح يتطلب الصبر والعمل التدريجي.



وقال: «خطوة بخطوة، ستفوز البرازيل بكأس العالم مع أنشيلوتي». وشدد على أهمية إعداد اللاعبين بدنياً وذهنياً، وبناء عقلية تنافسية جديدة، معتبراً أن العمل الجماعي يمثل أحد أهم مفاتيح النجاح، وأن استعادة المكانة العالمية للمنتخب البرازيلي تتطلب الاستفادة من قدرات اللاعبين وتطوير الانسجام بينهم.



وفي حديثه عن المنتخب الإماراتي، أكد أهمية البدء من الآن في بناء مرحلة جديدة تقوم على تطوير عقلية اللاعبين وتعزيز العمل الجماعي والاستعداد للمنافسات الكبرى، ومنها كأس العالم.



واعتبر أن تطوير المنتخبات الوطنية يتطلب العمل المتواصل مع اللاعبين، والاهتمام بإعدادهم وتأهيلهم، ما يسمح بتشكيل أجيال قادرة على المنافسة مستقبلاً، مؤكداً أن النجاح يبدأ من وضع أسس صحيحة للتكوين والتحضير والعمل الجماعي.