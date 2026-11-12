روبرتو كارلوس وفرناندو هييرو ينضمان إلى «فرسان هيسبانيا» لدعم تطوير المواهب الكروية في دبي

أعلن نادي فرسان هيسبانيا لكرة القدم في دبي انضمام أسطورتي ريال مدريد، البرازيلي روبرتو كارلوس والإسباني فرناندو هييرو، إلى النادي، ليشاركا مؤسسيه، النجم الإسباني ميشيل سالغادو وفيصل بالهول، مرحلة جديدة من تطوير منظومته الكروية، بالتزامن مع احتفاله بمرور ستة أعوام على تأسيسه، ومواصلة جهوده في اكتشاف المواهب وتأهيل اللاعبين الشباب وفتح آفاق الاحتراف أمامهم في دولة الإمارات وخارجها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في قاعة مسرعات المستقبل بأبراج الإمارات في دبي، بحضور خلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله ميشيل سالغادو نجم ريال مدريد والمنتخب الإسباني السابق، وروبرتو كارلوس أسطورة ريال مدريد والمنتخب البرازيلي، وبطل كأس العالم 2002، وفرناندو هييرو قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني السابق.

وأقيم المؤتمر الصحفي ضمن احتفالية «يوم فرسان هيسبانيا»، التي جمعت لاعبي النادي وأسرهم والمدربين والشركاء، بمناسبة مرور ستة أعوام على تأسيس النادي واستعراض ملامح المرحلة المقبلة من مسيرته.

ويأتي انضمام كارلوس وهييرو لدعم المنهجية الفنية للنادي، وتطوير برامج تأهيل المدربين، وتعزيز علاقاته الدولية، والمساهمة في استراتيجيته طويلة المدى، بما يتيح توظيف خبراتهما في أعلى مستويات كرة القدم العالمية لخدمة اللاعبين الشباب وتطوير قدراتهم وإعدادهم لمتطلبات المنافسة والاحتراف.

وتجمع هذه الخطوة ثلاثة من نجوم ريال مدريد السابقين، الذين توّجوا معاً بلقب دوري أبطال أوروبا عامي 2000 و2002، لتضيف إلى تجربة النادي رصيداً من الخبرات الفنية والتنافسية، وتدعم طموحه في بناء مؤسسة كروية مستدامة تربط تطوير المواهب بفرص التقدم إلى المستويات الاحترافية.

فيصل بالهول: فرص حقيقية للجيل المقبل

قال فيصل بالهول، الشريك المؤسس لنادي فرسان هيسبانيا: عندما أسّستُ أنا وميشيل النادي في عام 2020، أردنا أن نتيح للشباب في دبي وفي مختلف أنحاء دولة الإمارات فرصة حقيقية لاحتراف كرة القدم. واليوم، بعد ستة أعوام، توّجنا بلقب دوري، وأصبح لاعبونا ينتقلون إلى الخارج، وتعمل الأكاديمية والنادي ضمن منظومة واحدة. وانضمام روبرتو كارلوس وفرناندو هييرو يبعث برسالة إلى كل لاعب شاب لدينا بأننا نأخذ طموحاته على محمل الجد. ونحن فخورون بدعم الجيل المقبل والمساهمة في مسيرة دبي الرياضية".

وأضاف: بدأ فرسان حلماً، ونتوجه بالشكر إلى قيادة دبي التي أسهمت رؤيتها للرياضة في تحويل هذا الحلم إلى واقع، وإلى مجلس دبي الرياضي على دعمه الكبير للأندية والأكاديميات والقطاع الرياضي بمختلف مكوناته".

ويمتلك بالهول خبرة تتجاوز 25 عاماً في الاستثمار في الأسواق الخاصة والأعمال العائلية وقطاعات الرعاية الصحية والتعليم والاستثمار الجريء، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة «جيه آند إف القابضة»، وعضوية مجلس إدارة غرف دبي.

سالغادو: خبرات دولية تدعم اللاعبين والمدربين والأسر

من جانبه، قال ميشيل سالغادو، الشريك المؤسس للنادي: بدأت تدريب الاشبال في دبي لأنني رأيت الموهبة والالتزام لدى الأسر هنا. وأثبتت الأكاديمية وجود هذه المواهب، ثم جاء النادي الذي أسّسته مع فيصل ليمنح هؤلاء اللاعبين مساراً لمواصلة تطورهم. ومع انضمام اثنين من زملائي السابقين، بات لاعبونا ومدربونا وأسرهم يستفيدون من خبرات لا تتاح إلا لدى عدد قليل من الأندية حول العالم".

ويُعد سالغادو من أبرز لاعبي مركز الظهير الأيمن في كرة القدم الإسبانية، إذ أمضى عشرة مواسم مع ريال مدريد بين عامي 1999 و2009، توّج خلالها بأربعة ألقاب للدوري الإسباني ولقبين لدوري أبطال أوروبا. كما مثّل المنتخب الإسباني، وأقام في دبي بعد اعتزاله، حيث أسّس تجربته في تدريب اللاعبين الصغار وتطوير المواهب.

كارلوس: بناء عقلية الفوز

وقال روبرتو كارلوس: أصبحت دبي واحدة من أبرز المدن الرياضية في العالم، والمواهب الموجودة هنا حقيقية. ويسعدني الانضمام إلى صديقيّ ميشيل وفرناندو، والمساعدة في بناء عقلية الفوز لدى هؤلاء اللاعبين الشباب.

ويحمل كارلوس، النجم السابق للمنتخب البرازيلي وريال مدريد، سجلاً حافلاً بالإنجازات؛ إذ توّج بكأس العالم مع البرازيل عام 2002، وأحرز ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع النادي الإسباني، خلال مسيرته في مركز الظهير الأيسر.

هييرو: تطوير متكامل للاعب

وقال فرناندو هييرو: يهتم فرسان هيسبانيا بتطوير اللاعب بصورة متكاملة، من حيث المهارات الفنية والشخصية والتعليم، وهو نهج يتوافق مع قناعاتي. وأتطلع إلى العمل مع المدربين والأسر لمساعدة المزيد من اللاعبين الشباب في دولة الإمارات على الوصول إلى أعلى المستويات.

وأمضى هييرو 14 موسماً مع ريال مدريد بين عامي 1989 و2003، توّج خلالها بثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا. وخاض 89 مباراة دولية مع المنتخب الإسباني، وحمل شارة قيادته، قبل أن يتولى لاحقاً مهام المدير الرياضي للمنتخب ومديره الفني، بما يضيف إلى تجربته لاعباً خبرات في الإدارة الفنية والعمل مع المنتخبات.

مسار من الأكاديمية إلى الاحتراف

ويمثل فرسان هيسبانيا امتداداً لمشروع «مدارس كرة القدم الإسبانية"»، الذي أسّسه ميشيل سالغادو في دبي لتطوير المواهب الكروية. واستند المشروع إلى سنوات من الخبرة ومنهجية تدريبية إسبانية والتزام برعاية اللاعبين الصغار، ليضع الأسس التي انطلقت منها لاحقاً مؤسسة كروية متكاملة.

وفي أكتوبر 2020، نقل سالغادو ورجل الأعمال والمستثمر الإماراتي فيصل بالهول هذه الرؤية إلى مرحلة جديدة بتأسيس نادي فرسان هيسبانيا، وتحويل تجربة الأكاديمية إلى نادٍ تنافسي يوفر مساراً واضحاً يبدأ من المراحل التأسيسية ويصل إلى كرة القدم الاحترافية. وخلال أربعة أشهر، دخل النادي منافسات دوري الدرجة الثانية الإماراتي، وخاض أولى مبارياته في الدوري في ديسمبر 2020.

ولم يقتصر تأسيس النادي على المشاركة في البطولات، بل استهدف البناء على تجربة تطوير الناشئين، والجمع بين خبرات كرة القدم الإسبانية والطموح إلى توفير فرص فعلية للاعبين الشباب في دولة الإمارات وخارجها.

وفي موسمه الثاني، 2021–2022، توّج الفريق الأول بلقب دوري الدرجة الثانية الإماراتي، وصعد إلى دوري الدرجة الأولى. ومنذ تأسيسه، أسهم النادي في تطوير مئات اللاعبين الشباب، وساعد لاعبين من خريجيه على الانتقال إلى بيئات كروية احترافية في أوروبا والمنطقة، إلى جانب بناء شراكات دولية، من بينها التعاون مع نادي سيلتا فيغو الإسباني.

وفي عام 2025، وحّد النادي عمليات الأكاديمية والفريق الأول ضمن منظومة تشغيلية متكاملة، تتيح للاعبين اتباع منهجية واحدة ومسار متصل، بدءاً من الحصة التدريبية الأولى وصولاً إلى كرة القدم للكبار.

«كامكا» مساهم استراتيجي

تتعزز رؤية فرسان هيسبانيا طويلة المدى بمشاركة مجموعة «كامكا» مساهماً استراتيجياً في النادي. وتتمتع المجموعة الدولية بحضور قوي في قطاع النفط والغاز، إلى جانب أعمالها في قطاعات الإنشاءات وتطوير البنية التحتية والزراعة وتشغيل الموانئ وغيرها من الصناعات الاستراتيجية.

وتضيف خبرات المجموعة المتنوعة وامتدادها الدولي ونهجها الاستثماري طويل المدى دعماً لطموح النادي في بناء مؤسسة كروية مستدامة تجمع بين التميز الرياضي والإدارة الاحترافية والنمو الدولي.

وتعكس الشراكة التزام الطرفين بتحقيق قيمة مستدامة، وتنمية الأجيال المقبلة، وتعزيز مكانة فرسان هيسبانيا منصةً لتطوير كرة القدم في المنطقة.

تعاون مع سيلتا فيغو

يشكل التعاون مع نادي سيلتا فيغو الإسباني أحد محاور التطوير الرياضي في فرسان هيسبانيا، بالنظر إلى تجربة النادي الإسباني في رعاية المواهب وتطوير اللاعبين وتدرجهم نحو المستويات الأعلى.

ويعزز هذا التعاون الهوية الكروية الإسبانية لفرسان هيسبانيا، ويوفر صلة بالبيئة الاحترافية الأوروبية، ويدعم توجهه إلى إعداد المواهب ضمن مسار منظم ذي امتداد دولي.

وإلى جانب خبرات سالغادو وكارلوس وهييرو، يندرج التعاون ضمن رؤية النادي لربط المراحل التأسيسية لكرة القدم في دولة الإمارات بمعايير الاحتراف الأوروبي ومنهجياته وفرصه، بما يدعم انتقال اللاعبين من التدريب والتطوير إلى المنافسة في مستويات أكثر تقدماً.

ويواصل فرسان هيسبانيا، الذي يعني اسمه «الفرسان الإسبان»، تقديم برامج أكاديميته للأطفال في مختلف أنحاء دبي، مستنداً إلى منهجية كرة القدم الإسبانية في تطوير اللاعبين منذ خطواتهم الأولى وحتى الوصول إلى الفريق الأول.