«أبيض الناشئين» يفوز على بوتان بثلاثية في تصفيات كأس آسيا

استهل المنتخب الوطني لكرة القدم للناشئين تحت 17 سنة مشواره في تصفيات المجموعة الثالثة المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا، المقامة حالياً في رأس الخيمة، بالفوز على منتخب بوتان بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت، مساء أمس الأربعاء، على استاد نادي الإمارات.

وسجل منصور علي الهدف الأول للمنتخب الوطني في الدقيقة الخامسة، وأضاف سالم جمال الهدف الثاني في الدقيقة 47، فيما جاء الهدف الثالث عن طريق لاعب بوتان تمزين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 57.

وحصد منتخب الإمارات أول ثلاث نقاط في مشواره بالتصفيات، بمجموعته التي تضم معه كلاً من منتخبات سوريا وماكاو وبنغلاديش.

ويواجه منتخب الإمارات منتخب ماكاو يوم السبت المقبل، في مباراته الثانية بالتصفيات.