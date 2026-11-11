«الآسيوي» يحدد موعد مباراة الوصل المؤجلة أمام النصر السعودي



حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم 27 ديسمبر المقبل موعداً لمباراة الوصل أمام مضيفه النصر السعودي، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا للنخبة، والذي كان مقرراً إقامته يوم 26 أكتوبر الماضي، قبل تأجيله بسبب عدم تمكن بعثة الوصل من المغادرة إلى العاصمة السعودية الرياض.



ويحتل الوصل المركز الـ11 في المجموعة الثانية التي تضم 14 فريقاً، برصيد 3 نقاط حصدها من فوزه على القوة الجوية العراقي في الجولة الرابعة، ويحتاج «الإمبراطور» إلى جمع أكبر عدد ممكن من النقاط في مبارياته المقبلة، لتعزيز حظوظه في حجز بطاقة التأهل إلى المرحلة الثانية من البطولة التي تجمع نخبة الأندية الآسيوية.



ويخوض الوصل مباراته المقبلة خارج ملعبه أمام تراكتور يوم 23 نوفمبر الجاري، ثم يستقبل الاتحاد السعودي يوم 7 ديسمبر، قبل أن يحل ضيفاً على النصر في المباراة المؤجلة يوم 27 من الشهر نفسه، ويواجه «الإمبراطور» الهلال يوم 9 فبراير المقبل في ملعب زعبيل، على أن يختتم مشواره في مرحلة المجموعات خارج ملعبه أمام الاستقلال يوم 15 فبراير.



وتفرض المواجهات الآسيوية المقبلة، تحديات قوية على الوصل، الذي يتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية وتعويض خسارتيه في الجولتين الأولى والثانية، بما يعزز فرصه في مواصلة مشواره بالبطولة والتقدم إلى الدور المقبل وتحقيق تطلعات إدارة وجماهير النادي.