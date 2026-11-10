مجلس دبي الرياضي يُطلق الدورة الجديدة لـ«وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية»





أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق الدورة الجديدة من مبادرة «وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية»، بهدف تحفيز المدارس الحكومية والخاصة في إمارة دبي على التميز في مجالات الرياضة المدرسية، والصحة، والرفاه البدني، وتعزيز ممارسة النشاط البدني كأسلوب حياة.



وتشمل الدورة الجديدة جميع مدارس دبي دون اشتراط تصنيف محدد، بما يضمن تكافؤ الفرص مع تشجيع المدارس الجديدة على المشاركة بقوة، كما يهدف الوسام إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة للطلبة الموهوبين رياضياً على مستوى الإمارة، بما يدعم خطط التطوير والتخطيط المستقبلي والتكامل مع الجهات المعنية بصناعة الأبطال.



وبارك سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي الرياضي؛ إطلاق النسخة الثالثة من الوسام، وقال سموه: تأتي هذه المبادرة ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون الرياضة المدرسية القاعدة الأساسية للهرم الرياضي الصحيح.



وأكد سموه أن هذه النسخة هي الأكثر شمولية حيث تفتح المجال لجميع المدارس الحكومية والخاصة في إمارة دبي للمشاركة والتنافس للفوز بهذا الوسام الذي يحمل اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي؛ والذي يعد تتويجاً لعام كامل من الجهود للارتقاء بالرياضة في المؤسسات التعليمية.



وأضاف سموه: «النسخة الثالثة للوسام تمنح دعماً أكبر لجهود المدارس في احتضان وتطوير المواهب الرياضية وتعزز جهودنا لتحويل دبي إلى وجهة رياضية رائدة ومركزاً لاستقطاب المواهب في جميع التخصصات».



القيادة والتسامح الرياضي

وتشهد الدورة الجديدة إدراج مفاهيم قيادية تنسجم مع قيم مجلس دبي الرياضي، تركز على تعزيز التسامح والسلام والروح الرياضية، وتكريس مبادئ العدالة والاحترام واللعب النظيف في حالات الفوز والخسارة، إلى جانب تفعيل دور المدارس في توعية الطلبة بنبذ التعصب الرياضي.



وأكد خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، قائلاً: يمثل «وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية» ركيزة محورية ضمن استراتيجية دبي الأوسع للارتقاء بالمشاركة الرياضية المجتمعية في إطار خطة دبي للرياضة 2033».



وأضاف خلفان بلهول: «إن استثمارنا الحقيقي يكمن في بناء مجتمع أكثر صحة وتماسكاً بدءاً من البيئة المدرسية، وتعد هذه المبادرة إحدى الركائز الأساسية في سياسة مجلس دبي الرياضي لاكتشاف المواهب الرياضية، وتحقيق مستهدفات حكومة دبي في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لاستقطاب وتطوير المواهب في شتى المجالات».



وفي سياق رعاية الموهوبين، ستقوم المدارس وتحديداً مديري الرياضة، بحصر بيانات الطلبة في المرحلة الثانوية ممن يمتلكون مواهب رياضية استثنائية، لمشاركتها حصرياً مع مجلس دبي الرياضي، لتشكل النواة الأساسية لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمواهب الرياضية على مستوى دبي.

5 محاور رئيسية للتقييم بأوزان محددة



يتضمن الوسام آلية تقييم إلكترونية متكاملة لضمان الدقة والشفافية. ويعتمد التقييم على خمسة محاور رئيسية تم تحديد أوزانها بدقة، حيث يستحوذ محور «التميز الرياضي» على 40% من التقييم، يليه «ثقافة الصحة والرفاه» بنسبة 30%، ثم «التعليم والدمج والتوعية» بنسبة 15%، و«المرافق الرياضية والترفيهية» بنسبة 10%، وأخيراً «توظيف التكنولوجيا والابتكار» بنسبة 5%.



وسيتم اختيار 10 مدارس لتشكيل القائمة القصيرة للمرحلة النهائية لتخضع للزيارات والتقييمات الميدانية، على أن تحصل جميع المدارس المتأهلة للنهائيات على شهادات تقدير، إضافة إلى تقارير نهائية تسلط الضوء على مجالات التطور وفرص التحسين لديها.



جدول زمني متكامل

تم وضع جدول زمني متكامل لتنفيذ المبادرة، حيث تنطلق المرحلة الأولى بتنظيم ورش عمل توعوية للمدارس الحكومية والخاصة خلال شهر نوفمبر 2026، يليها فتح المنصة الإلكترونية لتلقي الطلبات وإجراء المقابلات الأولية خلال الشهر ذاته، ويستمر ذلك حتى إغلاق باب الترشح في 1 فبراير 2027. وتبدأ المرحلة الثالثة بإجراء المراجعة النهائية في 1 مارس 2027، تليها الزيارات الميدانية للمدارس العشر المتأهلة للقائمة القصيرة ابتداءً من 8 مارس 2027. وتُختتم المبادرة باختيار المدرستين الفائزتين على مستوى القطاعين الحكومي والخاص وتكريمهما في 15 أبريل 2027.



تحفيز

تسهم المبادرة في تحفيز وتشجيع المدارس الحكومية والخاصة في إمارة دبي، لبلوغ أفضل درجات التميّز في العمل التعليمي والرياضي ودعم جهودهم للإنجاز والتطوير، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج التعليمية والرياضية ومساهمتهم الفعّالة في جعل الرياضة أسلوب حياة للمجتمع.



كما يهدف الوسام إلى الارتقاء بصحة وحيوية ونشاط طلبة المدارس ونشر ثقافة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز السلوكيات الصحية في المجتمع المدرسي، وإيجاد بيئة مدرسية صحية ورياضية آمنة، إلى جانب تطوير الخدمات الرياضية بالمدارس التعليمية، وتهيئة البيئة المناسبة للموهوبين والناشئين الرياضيين الواعدين، وتحفيزهم على التنافس الرياضي النزيه.