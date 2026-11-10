الدوري الإماراتي يتراجع عالمياً.. وبني ياس الأكثر اعتماداً على أبنائه

تراجع اعتماد أندية دوري أدنوك للمحترفين، على اللاعبين الذين تدرجوا في فرقها السنية، بعدما حل الدوري الإماراتي في المركز 42 عالمياً، من بين 50 مسابقة محلية شملتها الدراسة، بنسبة بلغت 8.3% فقط من إجمالي دقائق اللعب خلال الموسم الحالي، فيما تصدّر بني ياس قائمة أندية الدولة الأكثر اعتماداً على اللاعبين الذين تخرجوا من أكاديمياتها ومراحلها السنية، بنسبة 22%، رغم أن المعدل لا يزال محدوداً مقارنة بأفضل الأندية العالمية في هذا الجانب.

وأظهرت دراسة أجراها مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية، أن نسبة مشاركة اللاعبين الذين تدربوا في الأندية التي يلعبون لها حالياً، جاءت أقل من المعدل المسجل في الموسم السابق للدوري الإماراتي، والبالغ 12%، بتراجع قدره 3.7%، وهو ما يعكس انخفاض مساحة المشاركة التي يحصل عليها اللاعبون المتخرجون من المراحل السنية في المسابقة، ويطرح تساؤلات حول واقع الاستثمار في المواهب المحلية، ومدى نجاح الأندية في تحويل العمل في الأكاديميات إلى فرص مشاركة فعلية مع الفريق الأول.

وعلى مستوى الأندية الإماراتية، جاء بني ياس في مقدمة القائمة بنسبة 22% من دقائق اللعب للاعبين الذين تدرجوا في صفوفه، ليحقق فارقاً كبيراً عن المعدل العام للدوري، ويؤكد حضوره بوصفه النادي الأكثر اعتماداً على مخرجاته السنية، وفقاً لمعيار الدراسة، ومع ذلك، فإن النسبة تضعه بعيداً عن الأندية العالمية المتصدرة، إذ بلغت نسبة الاعتماد على أبناء النادي في أياكس الهولندي 66.8%، ونادي ناساف الأوزبكي 65.8%، ودانوبيا الأوروغواياني 58.7%.

ويكتسب تصدر بني ياس محلياً أهمية إضافية، في ظل المنافسة التي تفرضها الأندية على استقطاب اللاعبين الجاهزين ضمن فئة اللاعب المقيم، والاعتماد على المحترفين الأجانب وأصحاب الخبرة، وهي عوامل قد تضيق أحياناً فرص مشاركة المواهب الصاعدة، خصوصاً في المراكز التي تشهد منافسة قوية على التشكيلة الأساسية، وتكشف أرقام النادي أن منح اللاعبين المتخرجين من أكاديميته مساحة أكبر للمشاركة يظل ممكناً، حتى في ظل التحديات الفنية والتنافسية التي تفرضها طبيعة الدوري.

وفي المقابل، تعكس نسبة 8.3% المسجلة للدوري الإماراتي صورة أوسع من مجرد أرقام مشاركة، إذ تشير إلى محدودية حضور اللاعبين الذين أمضوا سنوات تكوينهم في الأندية التي يمثلونها حالياً، وهو ما يضع ملف تطوير المراحل السنية وربطها بالفريق الأول أمام اختبار حقيقي، خاصة أن نجاح الأكاديميات لا يقاس فقط بعدد اللاعبين المسجلين في فرقها، وإنما بقدرتها على إعداد عناصر قادرة على الوصول إلى الفريق الأول والحصول على دقائق لعب مؤثرة.

ولم يكن التراجع الإماراتي حالة استثنائية على مستوى كرة القدم العالمية، إذ أشار التقرير إلى انخفاض نسبة مشاركة اللاعبين المتخرجين من أندية فرقهم في 38 دورياً من أصل 50 شملتها الدراسة، مقارنة بالمواسم الخمسة السابقة، ما يعكس اتجاهاً عاماً نحو تقلص الاعتماد على اللاعبين الذين تكفلت الأندية بتكوينهم خلال سنوات الناشئين والشباب.

وسجل الدوري الكولومبي أكبر انخفاض بواقع 6.5%، ثم الدوري التشيلي بـ5.1%، بينما جاء الدوري الإماراتي ضمن المسابقات التي شهدت تراجعاً واضحاً، بلغ 3.7%، وفي المقابل، سجلت بعض المسابقات تحسناً، أبرزها الدوري الباراغوياني والفنزويلي، اللذان حققا أكبر الزيادات في الاعتماد على اللاعبين المتخرجين من أنديتهما.

وعالمياً، تصدرت بطولة الدوري الأسترالي قائمة المسابقات الأكثر اعتماداً على اللاعبين الذين تخرجوا من أندية فرقهم الحالية، بنسبة 22.5%، تلتها بطولة باراغواي بنسبة 19.4%، فيما تقاسمت الدنمارك والأرجنتين المركز الثالث بنسبة 19.2% لكل منهما.

وجاء الدوري الإسباني في المركز السادس عالمياً بنسبة تقارب 20%، ليكون الأفضل بين الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بينما احتلت إنجلترا المركز 48 بنسبة 5% فقط، ولم تتقدم عليها سوى تركيا وقبرص، اللتين سجلتا 2.6% و3.9% على التوالي.

وسجلت بقية الدوريات الكبرى نسباً متفاوتة، إذ بلغت 9.9% في فرنسا، و6.4% في إيطاليا وألمانيا، ما يوضح أن انخفاض الاعتماد على أبناء الأندية لا يقتصر على المسابقات التي تستقطب أعداداً كبيرة من المحترفين، بل يمتد أيضاً إلى بطولات تتمتع بقدرات مالية وفنية كبيرة.

واعتمد المرصد في تصنيفه على نسبة دقائق اللعب التي حصل عليها اللاعبون الذين تدرجوا في النادي الذي يمثلونه حالياً، مع تعريف اللاعب المتخرج من النادي بأنه الذي أمضى ثلاثة مواسم على الأقل في صفوفه، خلال الفترة الممتدة بين الموسم الذي بلغ فيه 15 عاماً والموسم الذي بلغ فيه 21 عاماً.

ولا يقتصر المعيار على اللاعبين الشباب الذين تمت تصعيدهم حديثاً إلى الفريق الأول، بل يشمل أيضاً اللاعبين الذين أمضوا سنوات تكوينهم في النادي، حتى لو تقدموا في العمر وأصبحوا من العناصر الأساسية أو أصحاب الخبرة.

وتضع هذه النتائج كرة القدم الإماراتية أمام تحدي تعزيز العائد الفني من الاستثمار في الأكاديميات، وعدم الاكتفاء بتكوين المواهب وتسجيلها في المراحل السنية، وإنما توفير مسارات حقيقية لانتقالها إلى الفريق الأول، كما تبرز تجربة بني ياس، الذي تصدر أندية الدولة بوصفها مؤشراً يستحق التوقف أمامه، في وقت لا تزال فيه النسبة الإجمالية للدوري عند 8.3%، بما يعكس الحاجة إلى توسيع فرص مشاركة أبناء الأندية، وتحويل التكوين المحلي إلى عنصر أكثر تأثيراً في المنافسة.