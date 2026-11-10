طرح تذاكر كأس سوبر إعمار بين العين وشباب الأهلي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية طرح تذاكر مباراة كأس سوبر إعمار للموسم الرياضي 2026-2027، التي تجمع العين وشباب الأهلي، يوم الأحد 29 نوفمبر الجاري، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، عند الساعة 7:30 مساءً.

وتقام المواجهة تحت شعار «نبني إرثاً»، وسط أجواء احتفالية، إذ يشهد الحدث حفلاً يسبق انطلاق المباراة، احتفاءً باللقاء المرتقب بين «الزعيم» و«الفرسان».

ويدخل العين المواجهة بصفته بطل دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، متطلعاً إلى التتويج بلقب كأس السوبر للمرة الرابعة في تاريخه، وإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه.

في المقابل، يسعى شباب الأهلي، وصيف دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي، إلى تعزيز رقمه القياسي في المسابقة، بعدما توج باللقب سبع مرات، ليواصل صدارته قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بكأس السوبر.

وتحمل البطولة اسم «كأس سوبر إعمار» بموجب اتفاقية الشراكة بين رابطة المحترفين الإماراتية وشركة إعمار العقارية، التي أصبحت بموجبها راعياً رسمياً للمسابقة لمدة أربعة مواسم، اعتباراً من موسم 2024-2025 وحتى موسم 2027-2028.

وكان الشارقة قد توج بلقب نسخة 2025-2026 عقب فوزه على شباب الأهلي بنتيجة 3-2، فيما حصد «الفرسان» لقب نسخة 2024-2025، بعد التغلب على الوصل بركلات الترجيح 4-1، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وأوضحت الرابطة أن التذاكر متاحة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها الرسمية، إضافة إلى منصة «بلاتينوم ليست».