«الانضباط» توقف خيمينيز مباراتين وتغرمه 60 ألف درهم

أصدرت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم حزمة من العقوبات على خلفية المخالفات التي شهدتها مسابقات دوري أدنوك للمحترفين ومنافسات المراحل السنية ودوري الدرجة الثالثة.

وقررت اللجنة إيقاف نيكولاس خيمينيز، لاعب الوصل، مباراتين وتغريمه 60 ألف درهم، بسبب قيامه بحركات غير مهذبة وإشارات فاضحة خلال مباراة فريقه أمام الجزيرة، ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت بفوز «فخر أبوظبي» 2-1.

وشملت القرارات منافسات المراحل السنية، حيث قررت اللجنة شطب نتائج فريق بريسشن في دوري تحت 11 سنة (أ)، وتغريمه 100 ألف درهم، مع إلغاء نتائج جميع مبارياته وما ترتب عليها من نقاط وأهداف، وحذف مبارياته المتبقية من جدول المسابقة، والإبقاء على العقوبات الإدارية والانضباطية السابقة الصادرة بحق اللاعبين والمسؤولين.

وفي دوري تحت 11 سنة (ج)، قررت اللجنة اعتبار فريق العروبة خاسراً أمام دبا الحصن بنتيجة 0-3، وتغريمه 10 آلاف درهم، بسبب عدم وصول سيارة الإسعاف إلى أرض الملعب.

كما قررت اللجنة إيقاف هزاع فارس، لاعب العين، أربع مباريات وتغريمه 10 آلاف درهم، على خلفية اعتدائه على أحد لاعبي الفريق المنافس دون كرة، خلال منافسات دوري تحت 16 سنة.

وامتدت العقوبات إلى دوري أندية الدرجة الثالثة، حيث قررت اللجنة شطب نتائج نادي سما، وتغريمه 150 ألف درهم، مع إلغاء نتائج جميع مبارياته في المسابقة وما ترتب عليها من نقاط وأهداف، وحذف مبارياته المتبقية من جدول المنافسات.

وشمل القرار الإبقاء على جميع العقوبات الإدارية والانضباطية السابقة الصادرة بحق لاعبي نادي سما ومسؤوليه، إلى جانب إلغاء مشاركة النادي في مسابقة الكأس.