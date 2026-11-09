تحليل.. الجزيرة يُحكم قبضته على قمة «دورينا».. والشارقة يضغط على الصدارة

أعادت الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين رسم خريطة المنافسة على القمة، بعدما أحكم الجزيرة قبضته على الصدارة بوصوله إلى 17 نقطة، وصعود الشارقة إلى الوصافة بوصوله إلى 15 نقطة، فيما تراجع الوصل وشباب الأهلي إلى المركزين الرابع والخامس، في جولة شهدت تسجيل 19 هدفاً بعد 5 انتصارات وتعادلين، وأكدت تقارب المستويات واتساع دائرة المنافسة.

وكان أبرز أحداث الجولة سقوط الوصل وشباب الأهلي أمام الجزيرة والشارقة، مقابل تعادل الوحدة والعين سلبياً، وفوز النصر الكبير على يونايتد، وانتفاضة كلباء أمام الظفرة، وانتصار خورفكان على حتا، بينما انتهت مواجهة عجمان وبني ياس بالتعادل الإيجابي.

الجزيرة والتمسك بالصدارة

انتزع الجزيرة صدارة الترتيب بفوزه على ضيفه الوصل 2-1، على استاد محمد بن زايد، بعدما تقدم فينيسيوس ميلو، وأدرك نيكولاس خيمينيز التعادل للوصل، قبل أن يحسم مالكوم أوليفيرا المواجهة بهدف الفوز، ليتراجع الوصل إلى المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

وشهدت المباراة طرد خيمينيز وماركوس ميلوني، فيما عكس تفوق الجزيرة قدرة أكبر على استثمار الفرص، رغم أفضلية الوصل في الاستحواذ خلال الشوط الأول بنسبة 63% مقابل 36%، وواصل مالكوم تألقه بمساهمته في 9 أهداف خلال آخر 8 مباريات، بتسجيل 6 أهداف وصناعة 3 أهداف.

الشارقة والصعود للوصافة

أكد الشارقة جاهزيته لمنافسة الكبار، بفوزه على ضيفه شباب الأهلي 2-0، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، مقابل تجمد رصيد منافسه عند 13 نقطة، وتراجعه إلى المركز الخامس..

وجاء الهدف الأول عكسياً بواسطة عمر كيتا، قبل أن يضيف البديل حارب عبدالله سهيل الهدف الثاني، ليواصل حارب تأكيد فاعليته من مقاعد البدلاء، بعدما سجل 4 من أهدافه الخمسة في الدوري لاعباً بديلاً، فيما دخل حارس الشارقة عادل الحوسني، قائمة الحراس الذين حافظوا على نظافة شباكهم في أكثر من 100 مباراة بدوري المحترفين.

انتفاضة

قدم النصر عرضاً هجومياً مميزاً، بعدما حوّل تأخره أمام يونايتد بهدف محمود داوود، إلى فوز بنتيجة كبيرة 4-1، وسجّل أجدين هروستيتش التعادل، ثم أضاف كيفين أرديلا هدفين، واختتم رامون ميريز الرباعية، ليرفع النصر رصيده إلى 11 نقطة، ويتقدم إلى المركز السابع، وتراجع يونايتد إلى المركز 11.

وفي المقابل، قلب كلباء تأخره أمام مضيفه الظفرة بهدف سوري كابا، إلى فوز 3-1، مستفيداً من طرد كريم البركاوي، وسجل بنجامين تيتيه لكلباء من ركلة جزاء، وأحمد نورالله، قبل أن يختتم أنتونيو جونيور الثلاثية، ليرفع الفريق رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع، وتوقف الظفرة عند 6 نقاط في المركز 12.

تعادل بلا أهداف

انتهت قمة الوحدة وضيفه العين بالتعادل السلبي على استاد آل نهيان، رغم الفرص المتبادلة وتألق الحارسين، وحرمت العارضة الوحدة من التسجيل، وتقاسم الفريقان الاستحواذ تقريباً بنسبة 51% للوحدة مقابل 49% للعين، بينما تفوق الأخير في دقة التمرير بنسبة 89.11% مقابل 87.96%، ورفع العين رصيده إلى 14 نقطة وحل ثالثاً، والوحدة إلى 13 نقطة وحل سادساً..

نقاط متباينة

حقق خورفكان فوزاً مهماً على حتا 2-1، بهدفي بيدرو بافلوف، وطارق تيسودالي من ركلة جزاء، بينما سجل سيف الدين الجزيري هدف حتا، ورفع الفائز رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر، مقابل 3 نقاط لحتا في المركز 13 قبل الأخير.

وفي مواجهة أخرى، تعادل عجمان مع بني ياس 1-1، بعدما تقدم سيفيور غودوين لبني ياس، وأدرك فيكتور سوزا التعادل، ورفع عجمان رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن، فيما وصل بني ياس إلى نقطتين وبقي في المركز 14 والأخير دون تحقيق أي انتصار.

الفاعلية تحسم المشهد

كشفت الجولة عن أهمية الفاعلية الهجومية في حسم المواجهات، بعدما أخفق الوصل وشباب الأهلي في ترجمة أفضليتهما إلى نتائج إيجابية، مقابل نجاح الجزيرة والشارقة في استثمار الفرص وانتزاع الانتصارين.

ومع تصدر الجزيرة، وحلول الشارقة والعين في المركزين الثاني والثالث، ووجود الوصل وشباب الأهلي والوحدة في دائرة الـ13 نقطة، تبدو المنافسة على القمة مفتوحة، في ظل تقارب النقاط واستمرار احتمالات تغير مراكز المقدمة مع كل جولة.