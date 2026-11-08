خيمينيز يعتذر عن سلوكه أمام الجزيرة: نادم وما حدث لن يتكرر

أكد نيكولاس خيمينيز، لاعب الوصل، أسفه وندمه على التصرف الذي بدر منه خلال مباراة فريقه أمام الجزيرة مساء الأحد في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين والذي أدى إلى طرده في الجزء الأول من شوط اللعب الثاني، مشدداً على تحمله المسؤولية الكاملة عن تصرفه وما ترتب عليه من تأثير في مجريات المباراة التي انتهت لمصلحة الجزيرة 2-1.

وقال خيمينيز في اعتذاره عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام»: تصرفي لا يعكس شخصيتي الحقيقية ولا القيم التي أؤمن بها، لم أقصد مطلقاً الإساءة إلى احد، أدرك أن ما حدث كان تصرفاً غير مقبول، وأتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالي وعن العواقب التي ترتبت عليها.

وأضاف في اعتذاره: ما حدث جاء في لحظة انفعال، لكن ذلك لا يشكل مبرراً لما بدر مني، لم يسبق أن حدث مثل هذا السلوك مني طوال مسيرتي الكروية، وأنا ملتزم تماماً بضمان عدم تكراره مستقبلاً.

وابدى نجم الوصل أسفه على تصرفه وقال: أشعر بندم صادق على ما حدث، خصوصاً أنني لم أكن القدوة التي أطمح إلى تقديمها، سواء بوصفي لاعب كرة قدم أو إنساناً، أقدم اعتذاري الصادق عما حدث للجميع.