التعادل الإيجابي يفصل مواجهة عجمان وبني ياس في الدوري

تعادل عجمان وضيفه بني ياس 1-1 على ملعب استاد راشد بن سعيد في المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين وقدم خلالها الفريقان مستوى متوسطاً، تمكن «السماوي» من التقدم بهدف السبق بواسطة سافوار جودين في «ق 45+3»، لكنه تأثر بطرد لاعبه خميس المنصوري في الشوط الثاني الذي شهد هدف التعادل لـ «البرتقالي» عن طريق فيكتور سوزا في «ق 71»، بالنتيجة رفع عجمان رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن، وبني ياس إلى نقطتين في المركز الأخير بجدول الترتيب.

وشهد الشوط الأول، تفوق بني ياس في الأداء والنتيجة، بعد أن فرض أسلوبه ونجح في الاستحواذ على الكرة والضغط على مرمى عجمان الذي اضطر للتراجع إلى المنطقة الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة في الكثير من أوقات الشوط، ونجح «السماوي» في تهديد مرمى «البرتقالي» بعدد من الكرات قبل أن يترجم جهوده إلى هدف في الدقيقة الثالثة من الزمن المهدر بواسطة سافوار جودين.

وعاد الفريقان إلى أرضية الملعب في الشوط الثاني بمستوى متكافئ، وهجوم متبادل من الفريقين، حتى تعرض بني ياس لصدمة بطرد لاعبه خميس المنصوري في الدقيقة 61، لينال عجمان الأفضلية وينجح بعد عدة محاولات في إدراك التعادل بتسديدة فيكتور سوزا في الدقيقة 71.

واشتعلت المواجهة في الدقائق الأخيرة بحثاً عن هدف الفوز من الفريقين لكن دون جدوى حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بتعادل إيجابي منح كل فريق نقطة في رصيده.