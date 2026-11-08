الوحدة والعين يكتفيان بالتعادل السلبي في «كلاسيكو» المحترفين

اكتفى الوحدة وضيفه العين بالتعادل السلبي مساء الأحد على ملعب استاد آل نهيان في ختام مباريات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، بهذه النتيجة يرفع العين رصيده إلى 14 نقطة ويتقدم إلى المركز الثالث ويرفع الوحدة رصيده إلى 13 نقطة ويبقي في المركز السادس.

انتهى النصف الأول من مواجهة «الكلاسيكو» بالتعادل السلبي، وسط أداء لم يرتقِ لسمعة الفريقين. الوحدة كان الطرف الأفضل نسبياً، إذ كاد آدم تشيرين أن يباغت العين مبكراً مستفيداً من سوء تفاهم بين المدافع رامي ربيعة، والحارس خالد عيسى، الذي صحح خطأه في الوقت المناسب، وعانى العين من بطء شديد في بناء الهجمات بسبب الحصار والزيادة العددية للوحدة في وسط الملعب، مما شلّ حركة الثنائي بابا بيلو وجياكوماكيس، وفي حين تراجع العين، كثّف العنابي محاولاته للوصول إلى المرمى البنفسجي، وأهدر عدة فرص سانحة، كان أخطرها تسديدة اصطدمت بالقائم والعارضة معا قبل أن يبعدها الدفاع، لتبقى الشباك بيضاء حتى صافرة نهاية الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني، أجرى مدرب العين تغييراً إضطرارياً بخروج يحيى بن خالق، للإصابة ودخول ماركوس أندري، في الدفاع، وسدد جياكوماكيس كرة حولها دفاع الوحدة إلى ركنية تم تنفيذها وتحولت إلى ركنية من الجهة الأخرى لم يستفد منها العين الذي أصبح الطرف الأفضل من حيث المحاولات الهجومية، وأضاع بابا بيلو هدفا وهو في مواجهة المرمى الخالي، بينما سدد فاكوندو كرة علت عارضة حارس العين خالد عيسى، والذي تألق في ابعاد تسديدة بنتيكي المباغتة، وفي اللحظات الأخيرة كاد البديل حسين رحيمي ان يخطف هدفا للعين لكن رأسيته علت العارضة بقليل لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين من دون أهداف.