الجزيرة يستعيد صدارة «المحترفين» بثنائية في شباك الوصل

استعاد الجزيرة صدارة ترتيب دوري أنوك للمحترفين رافعاً رصيده إلى «17 نقطة» بعد فوزه 2-1 على ضيفه الوصل في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب إستاد محمد بن زايد، في قمة مباريات الجولة الثامنة، وفي المقابل، تجمد رصيد الوصل عند «13 نقطة»، وسجل هدفي الجزيرة فينسيوس ميلو «ق 18»، ومالكوم «ق 73»، بينما سجل هدف الوصل نيكولاس خمينيز، «ق 50»، واشتعلت المباراة بقمة الإثارة والندية في دقائقها الأخيرة التي شهدت حالتي طرد، كانت الأولى من نصيب نيكولاس خيمينيز لاعب الوصل «ق 56»، قبل أن يلحق به ماركوس ميلوني لاعب الجزيرة بالبطاقة الحمراء الثانية «ق 68».

انتهى الشوط الأول بتقدم الجزيرة بهدف ميلو الذي استثمر عرضية ميلوني، من ركلة زاوية وحول الكرة برأسه في المرمى، وشهد هذا الشوط إثارة وندية بين الفريقين الكبيرين اللذين تبادلا المحاولات الهجومية بحثاً عن هدف، وكان الوصل مبادراً بتهديد مرمى مضيفه في وقت مبكر عبر رأسية خمينيز، من عرضية علي صالح، الذي عاد ليهز الشباك الجزراوية، لكنه كان في وضع متسلل، وبالمقابل سدد بونو دي أوليفيرا، كرة قوية مرت إلى جوار قائم حارس الوصل، كما علت رأسية مهدي طارمي، عارضة المرمى الجزراوي الذي تألق حارسه ايرسين، في الحفاظ على شباكه نظيفة بتصديه وإبعاده لأكثر من تسديدة ورأسية للاعبي الوصل الذي عمل جاهداً للعودة للمباراة، لكن الجزيرة حافظ على تقدمه إلى نهاية الشوط.

شهد الشوط الثاني قمة الإثارة والتحولات الدراماتيكية، إذ بدأ الجزيرة بتهديد مرمى ضيفه عبر هجمة منظمة وصلت إلى برونو دي أوليفيرا، الذي واجه المرمى وحاول ركن الكرة، إلا أن حارس الوصل تألق وأبعدها إلى ركنية. وجاء رد الوصل سريعاً عندما استغل نيكولاس خيمينيز، عرضية متقنة من هوغو نيتو، ليحولها داخل الشباك معلناً هدف التعادل. ولم تكد تمر دقيقة واحدة حتى اشتعلت المباراة إثارة، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة لخيمينيز بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعدة وثبوت خروجه عن النص، وتضاعفت الندية بطرد مدافع الجزيرة ماركوس ميلوني، إثر نيله البطاقة الصفراء الثانية، وفي ظل هذه الفوضى التكتيكية، استغل مالكوم ارتباكاً في دفاع الوصل ليسجل الهدف الثاني للجزيرة.